A legnagyobb igazolás a svéd Johan Kristoffersson, a 30 éves pilóta a Volkswagen versenyprogramján belül vált kategóriát, és jövőben Golffal indul a világkupán. Mellette a német márka továbbra is indítja a marokkói Mehdi Bennanit és a brit Rob Huffot. A Hyundainál Michelisz Norbert és a bajnok Gabriele Tarquini mellé két régi ismerős, a brazil Augusto Farfus és a holland Nicky Catsburg tér vissza. A WTCR vezetői decemberben közölték, hogy egy márka négy autót indíthat.

Új gyártó is lesz, a kínai-svéd Lynk & Co október közepén jelentette be, hogy 2019-ben csatlakozik a WTCR mezőnyéhez. Négy pilótája közül három is WTCC-bajnok, Thed Björk és Yvan Muller mellé a háromszoros túraautó-világbajnok Andy Priaulx csatlakozik, és ott lesz Muller unokaöccse, Yann Ehrlacher is.

Az Alfa Romeo még semmit sem jelentett be, de sok mindenre enged következtetni a decemberben Olaszországban tesztelő pilóták névsora: az olasz Kevin Ceccon, a holland Tom Coronel, az új-zélandi Jono Lester és a kínai Ma Csing-hua vezette a WTCR Alfáit. Az Audi terveiről sem sokat tudni, Gordon Shedden azonban leszögezte: 2019-ben a WTCR-ben biztosan a német gyár autóját vezeti majd.

A tíz állomást felölelő, helyszínenként háromversenyes idény második versenyhétvégéje a Hungaroringen lesz április 27-én és 28-án.