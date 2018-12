Nem sietik el

Következő írásunk

PONTA ÚJABB ÖTLETEI. Bár kirúgták a pártból, mégis remek tanítványa a szociáldemokratáknak Victor Ponta néhai miniszterelnök – legalábbis ami a populista ötleteket illeti. Most éppen törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe pártocskája, a Pro Románia Párt nevében, melynek lényege, hogy ha 2019. szeptember 1-jéig nem indexálják a nyugdíjakat, a magas rangú állami tisztségviselők és a választott tisztségviselők illetményét is fagyasszák be erre az időszakra.