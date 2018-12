PONTA ÚJABB ÖTLETEI. Bár kirúgták a pártból, mégis remek tanítványa a szociáldemokratáknak Victor Ponta néhai miniszterelnök – legalábbis ami a populista ötleteket illeti. Most éppen törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe pártocskája, a Pro Románia Párt nevében, melynek lényege, hogy ha 2019. szeptember 1-jéig nem indexálják a nyugdíjakat, a magas rangú állami tisztségviselők és a választott tisztségviselők illetményét is fagyasszák be erre az időszakra.

Meg is indokolta előterjesztését: „Én is szeretnék nagyobb fizetést kapni, de nem tartom helyesnek, hogy miközben az édesanyám nyugdíját befagyasztják, az én képviselői fizetésem nőjön” – mondta Ponta. És van még ennél jobb ötlete is: függesszék fel egy évre a politikai pártoknak nyújtott állami támogatás folyósítását. Erre is adott magyarázatot: „Azt hiszem, szociáldemokrata párti kollégáim boldogulnának anélkül a 35 millió euró nélkül is, a Nemzeti Liberális Párt is ellenne a 18 millió euró nélkül és a Mentsétek meg Romániát Szövetség is boldogulna” – hangoztatta Victor Ponta. (Agerpres)

KARÁCSONYI MÉRLEG. A karácsonyi kisvakáció alatt csaknem négyezer bűncselekményt észlelt a rendőrség, és 6,5 millió lejre róttak ki bírságot – jelentette be Monica Dajbog főfelügyelő, a belügyminisztérium szóvivője. A polgárok több mint 13 ezer esetben kérték a rendőrség és csendőrség segítségét az 112-es egységes hívószámon, a rendőrök 660 elkövetőt értek tetten, ugyanakkor elfogtak húsz országos és egy nemzetközi körözés alatt álló személyt. A katasztrófavédelemnek több mint 5700 bevetése volt, ebből 319 tűzeset, 4795 esetben sürgősségi orvosi ellátást biztosítottak. Ugyanakkor 16 gépkocsit és 37 személyt mentettek ki a hó fogságából. A közúti ellenőrzések során 13 ezer bírságot róttak ki, összesen 4,5 millió lej értékben. 1457 vezetői és 266 forgalmi engedélyt bevontak. Száguldozók is akadtak szép számmal, az A3-as autópályán például egy dâmboviţai gépkocsi óránként 252 kilométerrel próbált sebességrekordot beállítani – jogosítványa és a bírságként kirótt 2900 leje bánja. (Ager­pres)

MINDEN ÁLLAT EGYENLŐ, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél – ez a mottója George Orwell szatírájának. Az kétséges, hogy műveltségével nem igazán dicsekedhető miniszterelnökünk olvasta volna az Állatfarmot, de azért ilyesmit ő is ki tud találni. Most éppen azt vetette fel Viorica Dăncilă, hogy az ország közjogi méltóságait hivatalos külföldi kiszállásokra szállító különrepülőgépet kellene vásárolni, és ennek érdekében ő maga fog egyeztetni a szállításügyi, valamint a védelmi miniszterrel, hogy különítsenek el alapokat erre a célra. (Agerpres)