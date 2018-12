A pirotechnikai termékek veszélyeire figyelmeztetnek

Povázsai Sándor, az Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti főosztálya rendészeti osztályának vezetője elmondta, az idén eddig 279 esetben indult pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos szabálysértési eljárás. Hangsúlyozta, hogy petárdát magánszemély nem használhat még az ünnepi időszakban sem, mivel már a birtoklása is szabálysértésnek számít. Tilos a termékeket megbontani vagy kiskorú kezébe adni, s körültekintően kell ezeket tárolni.

Badonszki Csaba, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzvédelmi főosztályvezető-helyettese elmondta, az elmúlt években a tűzesetek zömét elsősorban az okozta, hogy meggyulladt a pirotechnikai eszközök környezetében lévő növényzet vagy a közelben lévő épület teteje, esetleg erkélye. Ezek elkerülésére figyelni kell a tárgyak egymástól, a növényzettől, az emberektől és az épületektől való távolságára, a rakéták irányára, és biztosítani kell az esetleges tűz oltására szolgáló vizet is – mondta, hozzátéve, a szélre is figyelni kell, s arra is, hogy az ilyen termékek jól legyenek rögzítve használat előtt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója elmondta, a legnagyobb veszélyt az illegálisan beszerzett vagy az otthon barkácsolt pirotechnikai eszközök jelentik, de a legálisan beszerzett termékeknél is be kell tartani a józan ész szabályait. Tavaly tizenöten szenvedtek pirotechnikai eszközöktől baleseteket, sokszor előfordult, hogy gyermekek vagy kiskorúak voltak az áldozatok – tette hozzá.