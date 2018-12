Nem jó üzlet a betegszabadság

A megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője elmondta, a táppénz vissza­fordítására a kérés iktatását követően hatvan nap áll az intézmény rendelkezésére, ami esetükben igen kevésnek bizonyul elsősorban a személyzet hiánya miatt. Amikor ezt a feladatot a nyugdíjpénztár 2006-ban átadta, csak ígéret maradt, hogy személyzetet is biztosítanak a munka elvégzéséhez. Az összegek visszaigénylési iratcsomóinak átvizsgálása nagyon sok időt vesz igénybe, gyakran olyan tévedések is szerepelnek a dokumentumokban, amiért egészen a beteglapot kiállító orvosig kell visszamenni, és mivel a háromszékiek más megyékben is kezeltetik magukat, olykor az ország másik feléből kell kérni egy újabb betegszabadságos lapot – közölte Tatu elnök.

Tehát, ha egy alkalmazott egészségügyi okokból tíz munkanapot hiányzik, amelyből öt sürgősségi betegszabadság, amit az alkalmazó fizet, akkor is marad öt nap, aminek ellenértékét az egészségbiztosítási pénztár téríti meg. A munkáltató ezt saját forrásból kifizeti az alkalmazottnak – ami kevesebb, mint az illető alapbére –, majd kilencven nap áll rendelkezésére, hogy az összes szükséges dokumentummal együtt benyújtsa visszaigénylési kérelmét, s ha minden rendben van, legtöbb két hónapon belül meg is kapja az összeget. Ez törvényes keretek között is elhúzódhat öt hónapig (az említett kilencven plusz hatvan nap), de ha hibát észlelnek, akár egy év is eltelik, amíg tisztázzák a kérdést.

Idén 4676 visszaigénylést iktattak a cégek és intézmények a megyei egészségbiztosítási pénztárnál, és december közepéig több mint 11 millió lejt fizetett ki a biztosító, ami a 2016-os kifizetéseknek közel kétszerese, de sok következtetést nem lehet ebből levonni, mert 2018-ban korábbi esztendőkből maradt tartozásokat is törlesztettek.

Azt nem sikerült megtudnunk, hogy jelenleg hány cégnek és intézménynek, valamint összesen mekkora összeg­gel tartozik a megyei egészségbiztosítási pénztár a vissza nem térített betegpénzeknél. Azt viszont tudjuk, hogy a határidőn túl kifizetett adókért az állam büntetést ró ki, míg ha állami intézmény marad adós a polgároknak – ebben az esetben a magánvállalkozóknak –, akkor nincs semmiféle késedelmi jóvátétel.