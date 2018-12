Bútoradomány szociális intézményeknek

A háromszéki szociális intézmények újrabútorozásának ötlete egy éve fogalmazódott meg, amikor az osztrák faipari társaság kománfalvi gyára fából készült bútorlapokat ajánlott fel támogatásként. Vucic Zsigmond, a rétyi üzem projektmenedzsere ekkor kereste meg a PRO WOOD Regionális Faipari Klasztert, melynek javaslatára a Puskás Tivadar-iskola szakoktatásban részt vevő diákjai is bekapcsolódtak a projektbe: ők készítették el Damokos Csaba tervei alapján az első bútordarabokat, melyeket december 21-én adtak át kis ünnepségen a Csorgó utcai családi ház gondozottjainak. A kivitelezésben olyan fiatalok is részt vettek, akik a szociális védelmi rendszer kedvezményezettjei, illetve az érintett otthon egyik lakója is.

Kádár Rezső, a faipari klaszter menedzsere kiemelte, szerették volna ünnepek előtt meglepni a gyermekeket, év elején pedig a még hiányzó bútordarabokat is leszállítják. A kilenc gyermeket befogadó, 2005-ben épült ingatlant egyszemélyes és emeletes ágyak mellett íróasztalokkal és szekrényekkel, polcokkal rendezték be, a terv pedig az, hogy az első körben felajánlott 35 köbméter bútorlapból további, hasonló jellegű házak, illetve a hidvégi idősek otthonának bútorzatát is lecseréljék – sorolta Vass Mária. A gyermekvédelmi igazgatóság vezetője rámutatott, Háromszék-szerte mintegy ezer gyermekről gondoskodnak, 12 családi típusú házuk közül kettőben fogyatékkal élőkről is.

Demeter Dávid, a kivitelezést végző szakiskola igazgatója köszönetet mondott a felajánlott bútorlapokért, hiszen így diákjaik számára arra is lehetőség adódott, hogy dolgozni, alkotni tudjanak. Úgy vélte, a széles körű összefogásnak akkor van eredménye, „ha elkészül egy olyan termék, amit valaki használ, örvend neki és megmarad. Erre törekedtünk egyébként mindig az iskolában” – fogalmazott.

Vucic Zsigmond, a rétyi gyár projektmenedzsere örömét fejezte ki, hogy a partnerség révén bekapcsolódhattak a helyi közösség életébe, mint mondta, gyakran vesznek részt szociális projektekben. Rámutatott arra is, az együttműködés révén közelebb kerültek ahhoz a szakoktatási intézményhez is, melynek két tanítványa a rétyi fűrészüzemben gyakorlatozott.