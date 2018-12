A sepsiszentgyörgyi önkormányzat várakozásának megfelelően alakult a pénteki kormányülés, miután a napirendre felkerült a városi sporttelep egészének a megyeszékhely közvagyonába és képviselő-testület kezelésébe kerüléséről szóló határozattervezet, és a kabinet tagjai rábólintottak a tulajdonoscserére. A határozatnak még meg kell jelennie a Hivatalos Közlönyben, hogy a döntés hatályos legyen, illetve a megnyugtató lezáráshoz még az átvételi-átadási jegyzőkönyvnek is meg kell születnie a minisztérium és az önkormányzat között.

Antal Árpád polgármester pénteken megkeresésünkre elmondta: a csütörtöki képviselő-testületi döntést követően az általa Bukarestbe eljuttatott határozattervezet végül pótlajstromon került a kormány asztalára, de tudomása szerint a jóváhagyásnál nem merültek fel gondok. A jogszabály ugyanakkor csak január első napjaiban jelenik meg a Hivatalos Közlönyben, ekkortól is lép hatályba. Ezt követően a végleges átvételhez az átvételi-átadási jegyzőkönyvnek is el kell készülnie, a szaktárcával folytatott egyeztetések értelmében erre sem kell túl soká várni. Antal Árpád rámutatott: a többszöri nekifutás után véghezvitt tulajdonátruházást Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, valamint Tánczos Barna, a szövetség szenátora közbenjárásával sikerült elérni, és valójában a Szociáldemokrata Párt régebbi ígéretéről van szó. A polgármester szerint kevés az esély arra, hogy a döntést bárki is „megfordítsa”, de teljesen nyugodtan pezsgőt bontani mindenképp a jegyzőkönyv aláírása után lehet.

Ami az átvétel utáni első elvégzendő feladatokat illeti, Antal Árpád három viszonylag sürgősen megoldandót említett: a futópálya világításának kialakítása (amit a pályát használók már jó ideje kérnek), a futballpálya fűtőrendszerének kialakítása – hogy télen is lehessen megfelelő körülmények között labdarúgómeccseket szervezni –, valamint egy uszoda felépítése a telep területén.

Mint arról beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy képviselő-testülete csütörtökön rendkívüli ülésen hagyta jóvá azt a kormányhatározat-tervezetet, amely a teljes létesítménynek (a stadion és a hozzá tartozó épületek, a sportszálló és a Szabó Kati Sportcsarnok) a város köztulajdonába és az önkormányzat kezelésébe való átruházását írja elő a román állam tulajdonából és a sport- és ifjúsági minisztérium kezeléséből.