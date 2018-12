Szilveszter Sepsiszentgyörgy központjában Sepsiszentgyörgyön idén sem marad el az óévet búcsúztató, új évet köszöntő szilveszteri mulatság. A főtéren nemcsak a tűzijáték millió fénycsóvája bűvöli majd el a közösséget, két izgalmas koncerttel is készülnek a szervezők.

Szilveszter estéjén 23 órától a brassói Coco Együttes lép színpadra, amelyet Románia egyik legismertebb slágerrockzenekaraként tartanak számon. Romániai idő szerint éjfélkor kerül sor az első új évet köszöntő tűzijátékra. Ezt követően Vincze Lilla és barátai Napoleon Boule­vard-dalokat adnak elő. Magyarországi idő szerint éjfélkor újabb tűzijátékkal ünneplik az új év beköszöntét. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre.

Színház

M STUDIO. A Lift – Boys Will Be Boys című előadás ma 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdió­ban. Rendező: Fehér Ferenc. Az előadásra érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.

DIÁKSZÍNPAD. Ma 18 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákszínpada a Kovásznai Művelődési Központban bemutatja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesedrámáját.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 30-án, vasárnap 19 órától Parti Nagy Lajos: Ibusár – előbemutató (jegyár: 25 lej); december 31-én, hétfőn 19 órától díszbemutató (jegyár: 50 lej).

SZILVESZTERI ELŐADÁS. December 31-én, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa. Arisztophanész Lüszisztraté című műve alapján írta Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky, rendező: Sardar Tagirovsky. A szilveszteri kalandon való részvétel ára 60 lej, a produkció jellegéből fakadóan jegyek csak a központi jegyirodában vásárolhatók. Az előadásban a közönség szerepe rendhagyó. Felhívják a nézők figyelmét, hogy a produkcióra csak meghatározott számú férfi- és női jegy érhető el. A szilveszteri előadást követően január 3-án 19 órától kerül sor az új előadás hivatalos bemutatójára, utána pedig január 4-én, 6-án és 11-én 19 órától tűzi műsorára a színház az előadást. Jegyek ezekre az előadásokra is kizárólag a központi jegyirodában válthatók.

Tánc

CSALÁDOS TÁNCHÁZ. Szeretettel várnak ma minden táncházkedvelő felnőttet és ifjút, gyereket Kézdivásárhelyen karácsonyi családos táncházba a Borudvar Pajtába. A program: 17 órától aprók tánca, 18 órától suhanctáncház, 20 órától felnőtt-táncház, ahová az ifjúságot is várják. Zenél Mihály Pál, Lőrinczi Zsolt és Kerezsi Csongor, táncot oktat Virág Imola és Endre.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától A Grincs, magyarul beszélő; 11 és 16 órától Pókember – Irány a pókverzum, románul beszélő; 16 órától Mary Poppins visszatér, románul beszélő; 16 órától Űrdongó, román felirattal; 18.15-től A diótörő és a négy birodalom, román felirattal; 18.30-tól Hidegháború, román felirattal; 20.15-től Bohém rapszódia, román felirattal; 20.30-tól Örök tél, román felirattal. Vasárnap: 11 órától A Grincs, magyarul és románul beszélő; 16 órától Pókember – Irány a pókverzum, románul beszélő; 16-tól Aquaman, román felirattal; 18.15-től Mary Poppins visszatér, román felirattal; 18.30-tól Álommeló, magyarul beszélő; 20.30-tól Csillag születik, román felirattal; 20.45-től Ragadozó városok, magyarul beszélő.

Képernyő

RTV3, január 1., 11 órA: Erdély-menyegző – a Háromszék Táncegyüttes előadása. Erdélynek a magyar kultúrában, történelemben, művelődésben, tudományban elfoglalt szerepe, egyáltalán az erdélyiség mint összmagyar kérdés egy nagyon univerzális, nagyon mélyre ható és magasságokba emelkedő közösségi problematika – fogalmazott Mihályi Gábor, a táncszínházi produkció rendezője, rávilágítva, hogy a házasság ezzel szemben a lehető legszemélyesebb téma, és „legalább annyira az életünkről szóló, az élet lényegét megfogalmazni kívánó lehetőségeket rejt magában”. Az előadásban Erdély és a menyegző fonódik össze, az otthon, haza és a házasság mint két organikus világ szövődik át egymáson.

RTV2, január 3., 13 órA: Erdély régi templomai – Kézdiszentlélek. Különös alakú védőfal keríti Felső-Háromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát. Bordi Zsigmond Loránd régész a templom további érdekes látnivalóit is bemutatja.

Hitvilág

GYŰJTÉS A CSALÁDPASZTORÁCIÓ JAVÁRA. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Szent Család ünnepén, december 30-án gyűjtést tartanak a családpasztoráció támogatására.

A főegyházmegyében a családiroda köré szerveződő családmunkacsoport arra törekszik, a házasság és a család melletti érveket úgy mutassák be, hogy az emberek nagyobb készséggel tudjanak válaszolni arra a kegyelemre, amelyet Isten felkínál nekik. Jakubinyi György érsek biztat mindenkit, támogassák a családpasztoráció munkáját.

SZILVESZTER IMÁBAN ÉS BÖJTBEN. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánia altemplomában imában és böjtben tarják a szilvesztert. A program december 31-én, hétfőn 21 órakor kezdődik és 7 óráig tart. Hívnak és várnak mindenkit aki az Úr jelenlété­ben szeretné tölteni ezt az éjszakát.

Jótékonysági rendezvény

Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téren december 30-án 12 órától 2600 ízletes töltött káposztával várják az érdeklődőket a Meleg szívvel – meleg ételt című jótékonysági rendezvényre. Főszervező a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, főtámogató a Wegener Pro Sanitate Alapítvány.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942), hétfőn a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline III. (telefon: 0367 402 209), kedden a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 409 392), szerdán a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I/1. alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465); Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743); Mester-Nagy Ildikó Kriza János utca 5. szám alatti (a törvényszékkel szemben) rendelőjében ma, vasárnap és hétfőn 13–15 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

KÖZSZÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Multitrans autóbuszai december 31-én 18 óráig közlekednek, majd január 1-jén 13 órakor indulnak újra. Az 5-ös járat a Sepsi Arénához december 31. és január 2. között nem közlekedik, a sugásfürdői járat 31-én és január 1-jén szünetel.

AUTÓBUSZ. Január 7-én, hétfőn a Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít Madéfalvára a Siculicidium emlékművéhez, onnan pedig Marosvásárhelyre a Kultúrpalota nagytermében tartandó megemlékező rendezvényre. Jelentkezni lehet munkanapokon 9–13 óráig a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) vagy a 0267 318 180-as telefonszámon.