A sepsiszentgyörgyi városi közgyűlés ez évi utolsó soros ülésén, tegnap vehette át kitüntetését az az öt kiváló tanulmányi és versenyeredményeket felmutató végzős diák, akik az idei Szent György Ösztöndíjra érdemesnek bizonyultak. A kilenc évvel ezelőtt létrehozott – egyenként háromezer lejes támogatást is jelentő – kiválósági elismeréseket ez alkalommal kizárólag a Székely Mikó Kollégium érettségi előtt álló fiataljainak nyújthatta át az önkormányzat vezetősége.

A díjak odaítéléséről szóló határozattervezetet egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület, az elismerő okleveleket egy virágcsokor kíséretében Sztakics Éva és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek nyújtották át a diákoknak. Amint Sztakics Éva szavazást megelőző ismertetőjéből kiderült, idén mind az öt elismerésben részesülő diák – négy lány és egy fiú – a Székely Mikó Kollégium végzőse. Az ösztöndíjat odaítélő önkormányzati bizottságnak kilenc jelentkezőből kellett válogatnia.

Elsőként a helyi, országos és nemzetközi magyar nyelv tantárgyversenyeken kiemelkedő eredményeket elérő Kozsokár Hanna vehette át az elismerő oklevelet. A további két díjazott, Man Rebeka és Teleki Réka az Implom József Helyesírási Verseny összes szakaszán mutatott fel kiemelkedő teljesítményt. Man Rebeka emellett az iskolaújság szerkesztésében is részt vett, illetve sokrétű önkéntesi tevékenységet is maga mögött tudhat. Teleki Réka angol tantárgyversenyeken is sikerrel szerepelt, és nem utolsósorban kiváló szavaló – derült ki Sztakics Éva szavai­ból.

Bodor Éva Andrea, valamint Varga Adolf a matematika terén jeleskedett országos tantárgyversenyeken. Bodor Andrea öt éve a fényképezés világában is otthonosan mozog, az elektronika iránt érdeklődik, és villamosmérnöknek készül. Tanulmányait Budapesten folytatná, majd tervei szerint visszatérne Sepsiszentgyörgyre. Varga Adolf a matematikán kívül a kémia tantárgyversenyek helyi és országos szakaszain is kiemelkedő helyezéseket ért el, orvosi pályára készül.