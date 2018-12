Bemászott az ablakon, rengeteg pénzzel távozott

A nyomozás során kiderült: az elkövető tulajdonképpen a háziak óvatlanságát használta ki, s távollétükben egy nyitva hagyott ablakon jutott be a lakásba, ahonnan jelentős zsákmánnyal lépett le: 13 ezer eurót, 100 ezer forintot, illetve több, mint 11 ezer lejt vitt magával. Az ügyben a rendőrség gyanúsítottja egy 30 éves helyi férfi, akit Sepsiszentgyörgyön azonosítottak, az ellopott összegből pedig 8600 eurót, 90 500 forintot és 601 lejt találtak meg nála. A hatósági nyomozás során kiderült az is, a férfi ugyancsak decemberben egy másik, hasonló tettet is elkövetett a község területén. Akkor egy külföldön tartózkodó helybéli otthonából lopott el egy televíziót és más használati tárgyakat – ezek jelentős részét megtalálta a rendőrség. (dvk)