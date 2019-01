Új főzősorozat

Borbás Marcsi soros vendégével együtt leleplezi a legnagyobb konyhai titkokat, igyekszik lerombolni a tabukat, megtanítani a leghatékonyabb praktikákat, miközben számtalan újdonsággal ismerteti meg a nézőket. A műsor bemutatja, hogy az egyszerű háziasszony és a Michelin-csillagos séf is jól megfér együtt a konyhában, és remekül inspirálhatja egymást, de az is kiderül, hogy bár fontosak a hagyományok a főzésben, néha érdemes áthágni a szabályokat és csavarni egyet a jól megszokott recepteken. A Gasztroangyal továbbra is szombaton, míg Borbás Marcsi szakácskönyve vasárnaponként kerül adásba. (MTI)