Új adóügyi intézkedések

2019-01-03: Riport - Demeter Virág Katalin:

Nehézségektől ugyan nem kímélte, viszont annál szebb és nemesebb feladatot bízott a sors a kolozsvári születésű Nagy Terézre, aki nyugdíjazásáig pedagógusként tevékenykedett. Pályafutása jelentős részében halláskárosult gyermekeket oktatott, munkáját nagy szeretettel, elhivatottsággal végezte, növendékeinek nemcsak tanítója, hanem gondviselője is volt. Életében meghatározó szerepe volt a zenének és a néptáncnak, így tanítványait nem csak a betűk világába vezette be, hiányosságaik ellenére táncolni is megtanította őket. Élményeiről, életéről a Za­thureczky Berta Öregek Otthonában mesélt, az intézmény nappali központjának éppen 12 esztendeje állandó látogatója.