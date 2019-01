Keddtől hat hónapon át Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét, a tisztséget Ausztriától veszi át, majd június 30-án Finnországnak adja tovább. Az EU-hoz 2007-ben csatlakozott Románia most először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet. Májusban rendezik az európai parlamenti választásokat, ezért szakértők szerint a most kezdődő fél év különösen jelentősnek számít.