Drágulást hoz az új év

Több termék jövedéki adója emelkedett január elsejétől, így várhatóan drágulnak majd a szeszes italok, az üzemanyag, a villamos energia, valamint a cigaretta is – közölte a News.ro alapján a Maszol portál.

A kormány a korábbi 1976 lejről 2038 lejre emelte a benzin, illetve 1838 lejről 1896 lejre a gázolaj ezer literenkénti jövedéki adóját, így literenként hét banival kerül többe az üzemanyag. Változott a cigaretta ezer szálankénti jövedéki adója is, január elsejétől 448,74 lejről 483,74 lejre módosult, emiatt a dohánytermékek dobozonként 70 banival drágulhatnak. Bizonyos sör- és borfajták, illetve töményitalok jövedéki adója is emelkedett, hasonlóképpen az elektromos energia MWh-kénti jövedéki adója is, mely 2,37 lejről 2,44 lejre nőtt.