Elektromos kapu a Szent Anna-tónál

A természetvédelmi terület tulajdonosa, a lázárfalvi Szent Anna Közbirtokosság közösen a Pro Szent Anna Egyesülettel célul tűzte ki, hogy az emberek számára értékként továbbra is megtartsák a Szent Anna-tavat, figyelembe véve a jelenkor követelményeit és a múltbéli értékeket. Más fejlesztéseket is terveznek a tó és a Mohos tőzegláp körül, ezekről Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője nyújtott részletes tájékoztatást. Bővítik és rendszerezik a látogatás körülményeit: beléptetőrendszeren áthaladva állandó és szezonális parkolók állnak az évi 150–200 ezer látogató rendelkezésére, információs központ, büfé, ajándékbolt várja az érdeklődőket, menedékházat és kempingezőhelyet alakítanak ki.

Különböző, lelátókkal ellátott tanösvényeket is kiépítenek a kráterek közötti nyeregben. Elmondta: továbbra is szükség van környezetbarát mellékhelyiségekre, a fürdőzésre és a piknikezésre vonatkozó tiltásra. A közeljövőben egy „székely dézsás-szaunás wellnessközpontot” alakítanak ki a gerincen, és télen-nyáron eszközöket biztosítanak a turistáknak ahhoz, hogy a nyeregből lejussanak a tóhoz. Az alapinfrastruktúra kialakítása után elektromos autókat is vásárolnak. (demeter)