KÉZDIVÁSÁRHELY. Január 2–13. között naponta 16.30–20 óráig tart nyitva. A belépőjegy ára: 3 lej diákoknak és nyugdíjasoknak, 5 lej felnőtteknek. Óvodásoknak a belépés ingyenes.

KOVÁSZNA. A műjégpálya hétköznapokon 15.30–21 óráig tart nyitva félórás szünetekkel 17 és 19 órakor. Szombaton és vasárnap 10–21 óráig lehet korcsolyázni 20 perces szünetekkel 11.30-kor, 13.20-kor, 15.10-kor és félórás szünettel 19 órakor. Vakáció idején (január 13-ig, illetve február 4–10. között) a műjégpálya hétvégi program szerint működik. Kilencven perc korcsolyázásért 10 lejt kell fizetni, öt éven aluli gyerekeknek (felnőtt kíséretében) ingyenes a belépés. Nyugdíjasok, diákok és egyetemisták (25 éves korig) fél áron válthatnak belépőt. Lehetőség van korcsolyabérlésre, egy óra használatra 10 lejt kell fizetni egy pár korcsolyáért. Melegedni a korcsolyapálya mellett lévő menedékházban lehet, teával, kávéval, forralt borral, harapnivalóval várják a vendégeket. A kovásznai korcsolyapálya és a sípálya történései élő adásban követhetőek webkamerán keresztül, amely Kovászna város hivatalos weboldaláról – primariacovasna.ro – érhető el.

BARÓT. A korcsolyapályára a bejárás a városi sportcsarnok felőli kapunál történik, használata ingyenes. Vakációban a pálya 10–13 és 17–21 óráig, a vakáció után 17–21 óráig lesz használható.

Újévi meleg étel Kézdivásárhelyen

Január 5-én, az új év első szombatján 15 órakor ötödik alkalommal kerül sor újévi meleg étel kiosztására Kézdivásárhely főterén, a Gábor Áron-szobornál. Az ezer adag felszolgálásbán részt vesz a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Zöld Nap Egyesület, a 34-es számú Gábor Áron Cserkészcsapat, a Jazz Bistro, a Bujdosó vendéglő, a Francia Pékség, a Süti Éden és a Kreakids Studio. Az eseményt számos önkéntes mellett támogatja a Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala is. A rendezvény szervezője Héjja Tamás.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa című előadásának január 3-ára tervezett bemutatóját objektív okok miatt mára halasztották. Az elmaradt produkcióra megvásárolt jegyek visszaválthatóak a központi jegyirodában január 11-ig, vagy átválthatóak egy másik előadásra. További előadás: 6-án, vasárnap 19 órától.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi Városi Színház Parti Nagy Lajos: Ibusár című zenés-táncos huszerettjét Kolcsár József rendezésében ma 19 órától a Toldi-bérleteseknek játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyár: 25 lej felnőtteknek, 20 lej nyugdíjasoknak és diákoknak.

Zene

VÍZKERESZTI HANGVERSENY. Január 6-án, vízkereszt napján a 18 órai szentmise után ünnepi vízkereszti hangverseny lesz a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. Fellép a plébánia Kis apostolok énekkara és a Laudate kamarakórus és -zenekar.

SZIMFONIKUS REMIX. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében január 23-án 19 órától fellép a magyarországi Margaret Island és a Heureka Pop Orchestra. Karmester: Grünvald László. Jegyár: 25 lej, megvásárolható a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám).

A KOLOZSVÁRI OPERETTISSIMO újévi koncertje január 25-én 19 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyár: 35 lej. Érdeklődni a 0746 208 811-es és a 0745 589 214-es telefonszámon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től Űrdongó – amerikai akció-kalandfilm, sci-fi, magyarul beszélő és Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland-akciófilm, románul beszélő; 19-től Hidegháború – lengyel–francia–angol romantikus dráma, román felirattal és Holmes és Watson – amerikai kalandfilm, krimivígjáték, román felirattal; 20.45-től Bohém rapszódia – angol–amerikai zenés életrajzi film, román felirattal és Ragadozó városok – új-zélandi–amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi, magyarul beszélő. Szombaton: 11-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul és románul beszélő; 16.30-tól A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő és Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland-akciófilm, román felirattal; 18.30-tól Ralph lezúzza a netet – amerikai animációs családi kalandfilm, román felirattal; 18.45-től Örök tél – magyar történelmi dráma, román felirattal; 20.45-től Aquaman – amerikai–ausztrál akció, kalandfilm, fantasy, román felirattal; 21-től Tranzit – német–francia dráma, román felirattal.

Hitvilág

VIRRASZTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király Egyházközségben ma 22 órától az altemplomban virrasztás lesz, amely a szombat reggeli, 6.30-kor kezdődő szentmisével ér véget. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti, és követni lehet az eletalelekben.ro honlapon is az Élő közvetítés menüpontra kattintva.

ELSŐSZOMBATI MÁRIA-KÖSZÖNTŐ. A csíksomlyói kegytemplomban január 5-én, elsőszombaton tartják az idei év első ünnepélyes Mária-köszöntőjét. 17 órától kezdődik az engesztelő imaóra, majd 18 órától a szentmise. Utána rózsafüzér-imádkozás lesz, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűz­anya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.

ZARÁNDOKLAT. Montserrat (Spanyolország), Lourdes (Franciaország) érintésével lesz zarándoklat február 4–8. között. Lelkivezető: ft. Hajlák Attila István. Érdeklődni a 0742 698 166-os telefonszámon lehet.

Véradás a Szimplában

A Szimpla Sepsiszentgyörgy a Kovászna Megyei Vérközponttal karöltve szervezi a Be someone’s Hero! It’s in your Blood! kampány harmadik kiadását. Várnak mindenkit, aki hajlandó és kompatibilis véradásra január 7-én, hétfőn 8–12.30 óráig a Szimplában. A vérvételt a Kovászna Megyei Vérközpont szakképzett személyzete végzi a mobil véradó központban. Amit fontos tudni: a véradáshoz minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges; a regisztrációhoz személyi igazolvány kötelező; véradás előtt ajánlott étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani; a gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően).

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline III. (a Penny környéke, telefon: 0367 402 209); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Molnár Józsiás utca 43. szám alatti Szent Anna, hétfőtől a Gábor Áron tér 13. szám alatti Ambrozia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.