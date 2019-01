Fucsovics (fotó) kiválóan tartotta a lépést a világelsővel, 4:4-nél ő jutott először bréklabdákhoz, amit ki is használt, így simán nyerte az első szettet. A második játszmában is rendre hozta adogatását mindkét játékos, Fucsovics a negyedik játékban egymás után két ászt is ütött. Végül a szerb 5:4-re vezetett, először brékelt, és egyenlített a játszmák tekintetében. A döntő szettben aztán Đoković háromszor is elvette magyar ellenfele adogatását, 4:0-ra növelte előnyét, és végül 6:1-re hozta a játszmát.

A találkozó 2 óra 3 percig tartott, Fucsovics pedig elmondhatja magáról, hogy az augusztusi US Open után Dohában is nyert egy szettet a világelső szerb ellen. A magyar teniszező Guido Pella oldalán még párosban is érdekelt lett volna Dohában a szerdai játéknapon, ám a magyar–argentin duó utóbbi sérülése miatt vissza­lépett a negyeddöntős mérkőzéstől.