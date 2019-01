Korda György táncdalénekes 80 éves

A hatvanas évek elején Magyarország egyik legnépszerűbb énekese volt. A beat térhódítása háttérbe szorította műfaját, de ő mégis azok közé tartozott, akik meg tudtak maradni a pályán. Népszerűsége megtartásában, növelésében sokat jelentettek a televízió és a rádió által is közvetített táncdal- és egyéb fesztiválok, versenyek. A táncdalfesztiválokon több alkalommal nyert előadói, valamint közönségdíjat is. Érzelmes, nagyívű, hagyományos slágerei sokakat magukkal ragadtak. Ezt igazolja, hogy minden lemeze aranylemez lett, s már 1990-ben gyémántlemezt kapott a kétmilliomodik eladott album után, 2004-ben pedig a négymilliomodik után kapott platinalemezt. A nyolcvanas évek eleje óta feleségével, Balázs Klárival – aki korábban zenekarának vokalistája volt – lép fel, lemezeiket is közösen készítik.

Hosszú pályafutása során számtalan slágert énekelt, közülük néhány: Szeretni kell, Virágeső, Visszatérek én, Bocsánat, hogyha kérdem, Ma éjjel, Aki melletted él, Lady Carneval (Karel Gott számának magyar változata), Barátok, amíg élünk, Time to say good bye (az utóbbi kettő Balázs Klárival). A magyar emigráció köré­ben is rendkívül népszerű, több tucatszor hívták vissza Amerikába, Kanadába és Ausztráliába is. Balázs Klárival 2005-ben és 2006-ban hét telt házas koncertet adtak csaknem százezer néző előtt.

Kártyaszenvedélye legendás, a hatvanas években elsősorban ultizott, majd a hetvenes évek elején megtanult pókerezni, és azóta is profi szinten űzi, oly­annyira, hogy 2004-től a Sport TV-n pókermérkőzéseket közvetít sportriportertől szokatlan átéléssel. 2006-ban a Sportcsillagok Gálaestjén különdíjat kapott mint a póker televíziós szakkommentátora.

A népszerű énekes jó befektető és üzletember is, az 1990-es évek közepétől szállodát üzemeltet Budapesten.

A Korda-sztori címmel 2007-ben jelent meg róla Balázs Klári életrajzi könyve.