Év végi forgatag Kommandón

Több autó nem is fért volna a sípálya alatt. Fotó: Deák Ernő

Lehet, még soha nem volt ennyi vendég év végére Kommandón – értékelte a nagy érdeklődést a község polgármestere, Kocsis Béla. A környezet szépsége, a tiszta levegő, a helyiek vendégszeretete mellett sokat nyomott a latban, hogy bőségesen van hó a hegyek között, lehet sízni, szánkózni. Kommandó jövőjének egyik biztosítéka a turizmus, az idei tél bebizonyította, a helynek van idegenforgalmi potenciálja. Az autók rendszáma alapján tizenhét hazai megyéből és külföldről érkezett turisták töltötték az év végét Kommandón és környékén – fűzte hozzá az elöljáró.

A téli attrakciók között van lovas- és motorosszánozás, s terepjárós kirándulás is. A vendégeket a helyi kulináris különlegességek szintén vonzzák, a különféle módon télire tartósított erdei gombák és gyümölcsök, a pácolt, szárított juhhús, a helyi tehén- vagy juhtejből készült tejtermékek.

Az utóbbi években az útviszonyok is javultak, Kovásznáról személygépkocsival könnyen elérhető Kommandó. A falu főbb utcáját leaszfaltozták, néhol kockakővel rakták ki. A lakosságnak sikerült megvásárolnia a csődbe ment brassói erdőkitermelő vállalattól az úgynevezett „sorházak” lakásait. Az ingatlanokat felújították, sokan hőszigetelő nyílászárókat is szereltek, s a legtöbb házban már csapon folyik az ivóvíz. A lakhatási körülmények ilyenszerű javulása is hozzájárul Kommandó turisztikai jelentőségének növekedéséhez, így a házak, szobák kiadása, a helyi termékek eladása révén jövedelemhez jutnak a kommandóiak.

Kocsis Béla polgármester régi elképzelése egy sífutópálya kialakítása. A községnek van saját területe, a beerdősödött legelőkön vezethetne ez végig. A pálya nyáron is használható lenne, futók, kocogók élvezhetnék a környezetet, de a sírollerek – kerekes sílécek – kedvelőinek is kitűnő lehetőséget biztosítana.