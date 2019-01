Könyvbemutató Pákéban

Székely Marshal címmel jelent meg Szegeden az ott élő, de sepsiszentgyörgyi születésű, anyai ágon pákéi származású Datki Zsolt László neurobiológus első regénye, amelyet a szerző karácsony harmadnapján szépszámú érdeklődő előtt mutatott be a cselekmény helyszínén, Pákéban.

Vallomása szerint „a mű egyfajta víziója a jelen és a jövő világának, valamint egyfajta metaforája a székelység fogalmának”. A falusi környezet örök varázsa, az őseink iránti tisztelet, a becsület és a kötelesség, gyermekkori emlékek, megtörtént események és fiktív elemek is vannak a könyvben egésszé gyúrva, több mint kétszáz év történelmi eseményeibe beépítve. Utalás történik a jelenre és a jövőre is, a századkezdet Európájának geopolitikai helyzetére.

Megnyugtató az a derűlátás, amit a könyv sugall: székely népünknek sikerült átvészelnie az évszázadok megpróbáltatásait, és a jövőben is önmaga marad.

Az eseményre való ráhangolódásként Bedő Dalma tanuló Szabó T. Anna Származás című versét szavalta, a helyi Református Dalkör pedig az alkalomhoz illő kórusműveket énekelt.

Szántó István, Páké