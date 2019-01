Vidám évzáró

A nagy hagyománynak örvendő, ingyenes rendezvény elsősorban a kézdiszéki fiatalok bevonására összpontosít, de családoknak szóló programok sokasága is színesíti műsorát. Alkalmanként a kisgyerekektől a felnőttekig minden korosztály képviselteti magát és kellemesen tölti el a három órát. Az év utolsó Mozgó délutánjára több mint 150 személy látogatott ki, akik többek között görgőztek a KSE kerékpárszakosztályával, beneveztek a több korosztály számára meghirdetett amatőr asztalitenisz-bajnokságra, és kipróbálhattak különböző fajátékokat is. Az asztalitenisz-bajnokságban a fiúk és a lányok ez alkalommal is külön kategóriában szerepeltek, hat asztalon mérve össze pingpongtudásukat, ügyességüket. A többórás küzdelem után a következő eredmények születtek: a nők közül Elena Ershova lett az első, Majláth Eszter a második, Daniela Ciuraru és Enache Viktória pedig a harmadik helyezett, a férfiaknál Molnár Arnold állhatott a dobogó első, Dombai Hunor a második, Stercer Sándor és Papp József a harmadik fokára.

Az évzáró Mozgó délután leg­népszerűbb programja Pap Ágnes zumbaoktató csapatának bemutatója volt. A szervezők a legkisebbeket kézműves-tevékenységekkel és fajátékokkal várták. A rendezvényt a tervek szerint egy hónap múlva is megszervezik, így aki lemaradt, jöhet következőkor. Az orvosok előszeretettel ajánlják mindenkinek a nevetést, mert jót tesz az egészségnek. Ez az esemény minden bizonnyal sok mosolyt csal az arcokra. A mosoly és a jó hangulat mindenképp biztosított.

Ráduly Attila