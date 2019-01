A 2019-es évet újítással kezdjük: megújul műsormellékletünk, és a rejtvényfejtők is változatlan terjedelemben, de új formában vehetik kézhez kedvenc keresztrejtvényüket. Lapunk főmunkatársa, Kisgyörgy Zoltán és Forrai Tibor keresztrejtvény-készítő jóvoltából új tartalommal jelentkezik a sorozat.

Tévéműsor-mellékletünk segítségével nyolc oldalon ezentúl huszonnégy magyar és román tévécsatorna programját követhetik péntektől csütörtökig, a címlapon néhány filmismertetővel igyekszünk kedveskedni olvasóinknak. A keresztrejtvény-sorozat pedig ezúttal olyan témát követ, amely szorosabban, sőt, személyesen is kötődhet Önökhöz, olvasóink érdeklődési köréhez.

Családtörténeti témát választottuk Nemzedékről nemzedékre felcímmel, hiszen nincsen olyan olvasónk, idősebb, vagy fiatalabb, aki ne lenne egy ágas-bogas régi, de ma is élő család tagja, s ne olvasna szívesen talán számára is ismeretlen adatokat saját felmenőiről. Sorozatunk képekkel, családi címerekkel, emléktárgyakkal illusztrált. Zömében háromszéki, de egész Székelyföldre kiterjedő családok bemutatásával foglalkozunk, szólunk tagjaik közéleti szerepéről, jeles felmenőikről, nemcsak a múltban, hanem a jelenben is kiemelkedő személyiségekről, akik alakították-alakítják a vidéket belakó székelység múltját és jelenét.

Fontossági sorrendet, rangot nem állítunk fel, igyekszünk megszólaltatni elsősorban az illető családok ma élő idős tagjait, akik mesélni tudnak famíliájukról, adataikkal óhajtanának bekapcsolódni sorozatunkba. Ehhez aktív segítségre is szükségünk van, szeretnénk, ha írnának nekünk családjukról, beszámolnának történetéről, fényképeket küldenének. A sorozatban természetesen a szerző genealógiai ismereteire alapozunk, felhasználjuk a családtörténeti irodalom adatait, s ha segítségre lesz szükségünk tovább lépni, a megyeszékhelyünkön működő Erdélyi Genealógiai Társulat támogatását kérjük. Várjuk jelentkezésüket, sikeres rejtvényfejtést!

Háromszék