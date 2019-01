A megyeszékhely önkormányzata 2015-ben fogadta el azt a határozatot, melynek értelmében – a pénzügyi törvénykönyv rendelkezései nyomán – akár hatszoros (ötszáz százalékos) többletadóval sújthatja a város, valamint a hozzá rendelt falvak (Kilyén és Szotyor) területén álló, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait. Az előző évben a helyi rendőrség összesen hat olyan épületet azonosított, amelyekre alkalmazhatóak voltak az előírások, ezek tulajdonosaira ki is rótták a büntetőjárulékot. Amint a döntéshozó testület decemberi ülésén kiderült, a lista 2019-ben sem módosul különösebben.

Az egy évvel korábban még szereplő Vojkán utca 31-es szám alatt található régi, hosszú ideje gondozatlan ház lekerült a lajstromról, mivel – amint az a helyi rendőrség csatolt jelentéséből kiderült – időközben más tulajdonába került, az új gazda pedig elindította az épület felszámolásához, lebontásához szükséges eljárást. Helyébe viszont két másik épületre szabtak ki többletadót.

A listán továbbra is három jogi személy birtokában lévő épület szerepel. Az első a Román Posta által jelenleg is használt, egykori Hungária Szálló épülete, amit az önkormányzat már évek óta próbál átvenni, cserét ajánlva az állami társaságnak. A vállalat idén is négyszer többet kell befizessen a városkasszába a lassan közveszélyessé is váló épületért. A második az elektromos energiát szolgáltató Electrica Rt. tulajdonában lévő, Nicolae Bălcescu utca 17. szám alatti épület, amely már hosszú évek óta kihasználatlanul áll. Ennek esetében négyszáz százalékos felüladózást ír elő a vonatkozó határozat.

A harmadik a Román Automobil Klub tulajdonában lévő Mikes Kelemen utcai, még mindig patinásnak számító épület, amely egykoron a városi vágóhídnak adott otthont, jelenleg pedig egyebek mellett asztalosműhelyként használják. Az önkormányzat erre az épületre ötszörös többletadót szabott ki. A lajstromba vett további négy épület – a Borvíz, a Május 1., a József Attila, valamint a Füzes utcában – magánszemélyek tulajdonában van. A decemberi döntés értelmében a legmagasabb összegű büntetést a József Attila utcabeli ház tulajdonosainak kell kifizetniük, rájuk ötszáz százalékos emelést róttak ki. A Borvíz utcai esetében ötszörös, míg a másik két ingatlannál négyszeres emelésre bólintottak rá egyhangúlag a képviselő-testület tagjai.