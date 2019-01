Új felszerelések Kökösben

A pénz egyik részével ágőrlő gépet vásároltak. A nagy teljesítményű berendezés utánfutóra szerelhető, így könnyen szállítható, bárhol munkába állítható. Főként tavasszal fogják használni a közterületeken lévő fák nyesedékének felaprítására – számolt be az elöljáró, s ha végeznek a közhasznú munkával, a levágott ágak őrlését a lakosság is igényelheti. Hamarosan arról is döntenek a községházán, milyen körülmények között kérheti a lakosság az ágaprítást. A gép nagyobb darabokra aprítja a faanyagot, és egyenesen zsákba csomagolja, így a hulladék felhasználható fűtésre. Kökösben nagy problémát jelent a fanyesésből származó hulladék, a lakosság általában a mezőre hordja ki az ágakat, s a kupacok körül hulladéktelepek jönnek létre – mutatott rá a visszásságra a polgármester.

Ugyancsak a pályázati pénzből bővítették a helyi önkéntes tűzoltók felszereltségét. Nagy teljesítményű szivattyút vásároltak, amivel árvíz esetén az elárasztott kutakból, pincékből lehet kiszivattyúzni a vizet. Beszereztek egy motorcsónakot, egy nagy teljesítményű generátort, továbbá sátrakat is. Mindezekre nagy szükség lett volna az elmúlt nyáron is a Bácsteleket sújtó árvizet követő mentésben – emelte ki Tăraș Silviu a természeti katasztrófák esetén bevethető felszerelés fontosságát.