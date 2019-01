Sok bevetéssel zárták az évet

Félszáz alkalommal riasztották a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársait december 28.–január 2. között, a szakemberek tüzet oltottak és elsősegélyt is nyújtottak az esztendőfordulón.

Árapatakon egy lakóház gyulladt ki meghibásodott kémény miatt, s bár az anyagi kár nem jelentős, a tűzoltók ismételten arra figyelmeztetnek: a fűtésre, melegítésre használt berendezéseket időben ellenőriztessük, és amennyiben szükséges, javíttassuk is azokat. Továbbá azt tanácsolják, a karbantartást minden esetben bízzuk szakemberre. A SMURD rohammentősök sem tétlenkedtek, az ünnepi időszakban 44 esetnél nyújtottak elsősegélyt, köztük három közúti balesetnél is. Emellett bekapcsolódtak egy eltűnt férfi felkutatásába is, akinek keresésére a katasztrófavédelmiek öt alkalommal indultak el. (dvk)