Hamisított mutatók?

„Nem tudom kötelessége-e a sajtónak közzététel előtt ellenőriznie az információkat, de ennek személyesen fogok utánanézni, és ha nem, akkor magam fogok törvénymódosítást kezdeményezni ez ügyben, és valamilyen bírság kiszabását is indítványozom majd. Elfogadhatatlan, hogy egy közszereplő, egy parlamenti párt alelnöke ilyeneket mondjon, miközben az Eurostat az én adataimat erősíti meg. Ez nem egyéb, mint a közvélemény félretájékoztatása. (...) Hogy képzelheti valaki, hogy egy pénzügyminiszter, még ha román is, megengedhesse magának, hogy manipulálja a hivatalos adatokat. Én nem a tegnap kerültem a rendszerbe, egy életet éltem le itt, de soha nem játszadoztam a számokkal. Előbb azt mondták, hogy nem férünk be a tervezett költségvetési hiányba, befértünk, sőt, aztán azt mondták, hogy 12 százalékos lesz az infláció, nem lett az. Most mással jönnek, hogy meghamisítottuk az adatokat. Mondta neki valaki a pénzügyről... Teljes zagyvaság, egyszerűen sületlenség” – nyilatkozta a tárcavezető.

Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt szenátora kedden Facebook-oldalán közölte: tájékoztatni fogja az Eurostatot arról, hogy a bank-, pénzügyi és tőkepiac manipulálásának céljával meghamisították a román gazdasági mutatókat, és kérni fogja, hogy az ellenzék szakértői ellenőrizhessék a 2018-as költségvetés végrehajtását.

A pénzügyminisztérium adatai szerint 2018 novemberében 5,1 milliárd lejjel, 26 milliárd lejre nőtt az államháztartási hiány, ez az egy évvel korábbi érték 2,5-szerese. 11 hónap után a hiány elérte a nemzeti össztermék (GDP) 2,7 százalékát. A szaktárca közölte: november végéig a kincstár bevétele 261,5 milliárd lej volt, ez a GDP 27,5 százaléka, nominális értéken 14,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban. A kiadások 287,5 milliárd lejre rúgtak, azaz 20,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.