Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Sepsi OSK kéthetes szünetet követően vasárnap megkezdi a téli felkészülést, majd csütörtökön Törökországba utazik, ahol a piros-fehér mezesek két hétig edzőtáborban vesznek részt, és öt felkészülési mérkőzést is játszanak. Bokor János sportigazgató közölte, a téli szünetben három játékos távozik a csapattól, az együttes gólkirálya, Ibrahima Tandia nincs közöttük.

A távozók: Prosser Dániel, Veress Zsombor és Gabriel Dodoi, mindhárman a kevés játéklehetőség miatt váltanak. A 24 éves magyarországi labdarúgót a Puskás Akadémia FC visszahívta, hiszen a 2018 nyarán kölcsönadott játékos mindössze két mérkőzésen lépett pályára a román élvonalban, akárcsak a Román Kupában, azonban utóbbi versenykiírásban a Temesvári Politehnica és a Mioveni ellen is eredményes volt, továbbá az FC DAC 1904 elleni felkészülési találkozón is gólt szerzett.

Veress Zsombort, a 19 éves sepsiszentgyörgyi csatárt az Eugen Neagoe irányította együttes fejlődése érdekében a harmadosztályú bajnokságban szereplő Kézdivásárhelyi SE csapatának adja kölcsön. Veress eddigi pályafutása során öt meccsen kapott lehetőséget az első osztályban, ezeken összesen 85 percet töltött a pályán.

A címvédő Kolozsvári CFR szintén a tavaly nyáron adta kölcsön Gabriel Dodoit a szentgyörgyi csapatnak. A 20 éves játékos szerződése a szezon végéig érvényes. Dodoi jelezte a háromszéki klub vezetőségének, hogy nem elégedett a kapott játéklehetőséggel – 18 percet játszott a pontvadászatban, s mindkét kupameccsen pályára jutott –, így a több lehetőség reményében egy másik együttessel igyekszik egyezségre jutni.

Bokor János kérdésünkre Ibrahima Tandia esetleges klubváltásáról is beszélt, hiszen a múlt hónapban a román sportsajtó többször is megszellőztette, hogy Gigi Becali szeretné csapatában látni a mali-francia játékost. Egyelőre azonban sem a sepsiszentgyörgyi klub, sem pedig a játékos nem hajlik a váltásra. A 25 éves támadó a sepsiszentgyörgyi klub legeredményesebbje, hiszen 20 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott. A Transfermarkt szerint Tandia értéke jelenleg 900 ezer euró.

Ibrahima Tandia nyolc góllal vette ki részét a Sepsi OSK meneteléséből. Fotó: Henning János

„Tandia nagy valószínűséggel továbbra is piros-fehérben játszik. Több külföldi klub érdeklődött iránta, és ha továbbra is jó formában játszik, akkor nyáron növekedhet az érdeklődők száma. Persze, ha nem távozik télen, egyértelműen igyekszünk szerződést hosszabbítani vele, hiszen ellenkező esetben nyáron akár ingyen is átigazolhat. Nem szeretnénk, ha távozna, viszont ha egy olyan ajánlat érkezik, ami visszautasíthatatlan, akkor kénytelenek leszünk elengedni. Szeretnénk a közös munkát folytatni, hiszen egy kiváló játékosról van szó” – mondta a sportigazgató.

Az Eugen Neagoe irányította labdarúgók az edzések mellett hétfőn és kedden orvosi vizsgálaton vesznek részt, szerdán még itthon tréningeznek, majd csütörtökön Törökországba utaznak, ahol január 25-ig edzőtáborban lesznek. Ezen időszakban öt edzőmérkőzést is játszanak különböző élvonalbeli csapatokkal: 13-án a török Sivasspor, 16-án a kazah Aktobe, 20-án az ukrán FK Mariupol, 22-én a Szombathelyi Haladás és 24-én a bolgár FK Dunav Ruse ellen. A piros-fehérek február 3-án a negyedik helyről folytatják az alapszakaszt az FC Voluntari otthonában.