Százak síznek Sugásfürdőn

Az igény óriási: a vakáció idején három-négyszáz bérletet adtak el naponta, és eddig nem látott hosszú sorok alakultak ki az alig 250 méter hosszúságú tanulópálya alján. Különösen délutánonként nagy a forgalom Sepsiszentgyörgy kis üdülőtelepén, de parkolóhelyet már késő délelőtt is csak az Erzsébet-kút mellett lehet kapni. A brassói vendégekhez már hozzászoktunk, de tegnap Brăila, Buzău, Călăraşi, Ilfov, Prahova és Vrancea megyei, illetve bukaresti rendszámú gépkocsikat is láttunk, úgy látszik, terjed a híre a helynek. Az előző évekhez képest több a gyermekcsoport – öröm nézni is, ahogy az óvodások, kisiskolások az oktatóik után kanyarodnak –, de kamaszok, családok, nyugdíjasok is vannak a havon. A zsúfoltság baleseteket is okoz: a hegyimentő-szolgálat vezetője, Mezei Csongor elmondta, hogy már összeütközés és lábtörés is történt, bár leginkább zúzódásokkal szembesülnek.

Egy biztos: a sípályák mellett szánkózóhelyre is szükség van. Jelenleg a kis pálya mögötti keskeny és rövid lejtőn ródliznak a gyermekek, de ott tízen is alig férnek el egyszerre, vagy a nagy sípályán, ami rongálja annak – többnapi munkával kialakított – minőségét. Más lehetőségük egyelőre nincs, pedig valószínűleg jóval többen ülnének fel a már sokféle formában és anyagban kapható, könnyen hozzáférhető kis sporteszközre, ha lenne, ahol használni. A szánkózáshoz kevesebb hó is elég, erre a célra csak egy megfelelő domboldalt kell kijelölni...