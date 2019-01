A legnagyobb gazdagság

– Én apóka, nem vagyok túlzottan boldog. A szüleimtől semmit sem örököltem, kölcsönkérnem pedig nincs kitől. Milyen jó is lehet, ha az ember gazdag! De az én életem csupa vergődés. Nincs nálam nyomorultabb, szerencsétlenebb ember ezen a világon.

– Hallgass el, fiam – ellenkezett az öreg. – Ne jajgass, panaszkodj szüntelenül!

– Miért ne panaszkodnék, ha szegény vagyok? Ma sincs több vagyonom, mint amikor megszülettem.

– Olyan gazdag vagy, fiam, és szüntelenül panaszkodsz.

Az ifjú elcsodálkozott.

– Hogy lennék gazdag? Hiszen semmim sincs!

– És soha nem gondoltál arra, mennyit érnek a szemeid? Add nekem az egyik szemed, s kérj érte bármit.

– Még mit nem! Hogy adhatnám el a szemem? – riadt meg az ifjú. – Nem, a szemem nem adom semmiféle kincsért!

– Jól van – folytatta az öreg. – Akkor ajándékozd nekem az egyik kezed, s kérj érte annyi aranyat-ezüstöt, amennyit akarsz.

– Aranyért-ezüstért adjam a kezem? – háborodott fel a fiatalember. – Nem, a kezem semmiért sem adom ezen a világon!

– Most már láthatod, fiam, milyen gazdag vagy – felelte az öreg. – Miért sopánkodsz, panaszkodsz hát szüntelen? Hidd el, legnagyobb kincs maga az ember. Ha egészséges, józan az észjárása, ha elég erős és ügyes, maga is megszerezhet minden gazdagságot.

(Népmese)