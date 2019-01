NATO-főtitkár: Oroszországnak van még egy utolsó esélye

Következő írásunk

Mindent összevetve jó évet zártunk, és ha az intézmény működésére, üzemeltetésére fordított energiáinkat is alapvető szolgáltatásunk érdekében tudtuk volna felhasználni, még jobb évünk is lehetett volna – értékelte Szonda Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója a 2018-as esztendőt. Az örömbe csúszó üröm oka az immár évek óta húzódó épületfelújítás, ugyanis az elkezdett, de azóta is befejezetlen munkálat okozza a könyvtárnak a legnagyobb gondot – bár ezt igyekeznek úgy kezelni, hogy a könyvtár látogatói – olvasók és rendezvényekre érkezők – ne vegyék észre.