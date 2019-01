A könyv szolgálatában

Mindent összevetve jó évet zártunk, és ha az intézmény működésére, üzemeltetésére fordított energiáinkat is alapvető szolgáltatásunk érdekében tudtuk volna felhasználni, még jobb évünk is lehetett volna – értékelte Szonda Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója a 2018-as esztendőt. Az örömbe csúszó üröm oka az immár évek óta húzódó épületfelújítás, ugyanis az elkezdett, de azóta is befejezetlen munkálat okozza a könyvtárnak a legnagyobb gondot – bár ezt igyekeznek úgy kezelni, hogy a könyvtár látogatói – olvasók és rendezvényekre érkezők – ne vegyék észre.

Mert a Bod Péter Megyei Könyvtár – bár sokan a könyv végnapjait vizionálják – igenis nagy forgalomnak örvend, tavaly például 8661 könyvtári belépővel rendelkező „ügyfelük” volt, ebből közel nyolcszázan az év folyamán iratkoztak be. A forgalomnak és az igényeknek megfelelően könyvállományukat is folyamatosan bővítik.

Szonda Szabolcs elmondta, bár tavaly „többször meg kellett húznunk a nadrágszíjat”, merthogy az épület fenntartási költségei sok pénzt felemésztettek, „sokat kellett sakkozni ahhoz, hogy könyvvásárlásra is jusson”. Végül ez is megoldódott, az év vége felé sikerült vásárolniuk közel 1700 új könyvet is.

Másik forrásuk az állomány bővítésére az adományozás: mintegy 3500 kötetet vittek be könyvbarátok, akik jobb helyét látták a sokféle okból fölöslegessé vált könyveknek a könyvtárban, mint a kukában. Az adományoknak kimondottan örvendenek, főként a gyerekirodalomnak, ahol nagy a kopás, ugyanakkor néha gondot is okoz az ajándék, hiszen helyhiány miatt a könyveket átválogatásuk idejére nehéz elhelyezni, másfelől sok ismétlődő példánnyal találkoznak, amelyekkel ismét csak nem tudnak mit kezdeni.

A tárolást és általában az intézmény működését sokban segítené, ha az egykor adminisztratív rendeltetésűre tervezett épület könyvtári célra való átalakítása megvalósulna, de az évek óta húzódó munkálat végét még mindig nem látni, az eddig elvégzett munka sincs papíron átadva, ráadásul sok helyiséget az épületben nem is használhatnak. Szonda Szabolcs szerint valójában egy új, eleve a célnak tervezett épület oldhatná meg leginkább gondjaikat, jelenleg a közszállítási vállalat helyén építendő, a Tamási Áron Színháznak, az Erdélyi Művészeti Központnak és a Bod Péter Megyei Könyvtárnak helyet adó művelődési központ szerepel a megvalósítandó álom kategóriájában – de ez távlati terv.

A könyvtárnak addig is működnie kell, és lehetőleg szolgáltatásait is állandóan bővítenie. Ezt tervezik a már létező katalógus-szoftverükhöz tavaly megrendelt új modullal, ami egy helytörténeti adatbázis kiépítését szolgálná, terveik szerint az idei év végére ez is hozzáférhetővé válna a közönség számára. Rendezvényeiket is annak jegyében szervezik, hogy mind-mind kapcsolatban legyenek a könyvvel – így például tavaly 86 kulturális eseménynek adott otthont a könyvtár, ebből 39 saját szervezésű, a többi befogadott volt.

Szonda Szabolcs

Világszerte a könyvtárak előszeretettel foglalkoznak a gyerekekkel – ez nemcsak trend, de jól felfogott érdek is, hiszen a jövendő könyvtárhasználó közönség kinevelése a cél. A Bod Péter Megyei Könyvtárnál annyiban módosítottak ezen az elven, hogy olyan programokat is igyekeznek szervezni, amelyekkel a gyerekek révén szüleiket is a könyvtárba csábítsák. Alapvető, jól bejáratott és immár igényelt programjaikat – Varázskuckó, Csodalámpa, Adventi történetek, mozgó könyvtár – folytatják, a nyolc éve működő Könyvkelengyét is megpróbálják kimozdítani ideiglenes holtpontjáról, az évek óta kimaradt Könyvkaland vetélkedőt szándékszanak felújítani, és az egyszer már nagy sikernek örvendő fordított napot – amikor meghívott jeles személyiségek szolgálták ki az olvasókat – is újra megszerveznék idén – sorolja Szonda Szabolcs terveiket.

A Bod Péter Megyei Könyvtár mindig is partnere volt a nemcsak a városban, hanem egész Háromszék-szerte szervezett művelődési rendezvényeknek: rendszeresen kiveszik részüket a Szent György Napok kulturális hete vagy a PulzArt összművészeti fesztivál programjainak szervezéséből, de a tematikus évekbe is bekapcsolódnak, így a jelenleg zajló Háromszék nem alkuszik címűbe, amelynek részeként gyerekrajzverseny lebonyolítását vállalták el.

Számos „évfordulós” írónk, költőnk van idén, róluk valamilyenképp szó lesz az év során. Kányádi Sándor most lenne 90 éves, Benedek Elek 160 éve született és 90 éve halt meg, Örkény István negyven, Weöres Sándor harminc éve hunyt el, és 250 esztendeje hunyt el a könyvtár névadója. Bod Péter emlékét egy tanulmánykötetben idézik meg, amely ezúttal „a késő barokk évtizedek legnagyobb magyar tudósának” térképészeti munkásságát összegzi.

És jönnek a jeles napok is, januárban mindjárt kettő: 15-én a román kultúra, 22-én a magyar kultúra napja. Előbbi esetében, mint általában a román írók-könyvek meghívása-bemutatásakor, ezúttal is a két kultúra közötti átjárhatóságra fektetik a hangsúlyt – hogy kik lesznek a meghívottak, nem áruljuk el. És hogy a magyar kultúra napjának megünneplésére mivel készül a Bod Péter Megyei Könyvtár, azt sem árulta el nekünk Szonda Szabolcs. Bízzunk benne: a könyvbarátoknak idén is kellemes meglepetéssel szolgálnak.