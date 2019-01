Lélegzetvételnyi időt kapott a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, így időben elkészülhet az Állomás negyedi tó a korábban már elfogadott látványterven alapuló kivitelezési terve, és ezáltal a pályázatot is benyújthatják a Regionális Operatív Program használaton kívüli területek felújítását célzó támogatási intézkedéséhez – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. A nagyjából három éve várt uniós finanszírozási lehetőség felemás megoldást kínál, hiszen a tó víztükrére, valamint a meder kialakítására valószínűleg nem biztosít forrásokat, illetve más alapokból kell kialakítani a lakosság által igényelt egyes elemeket is, például az extrémsport-pályát.

Az alpolgármester szerint az önkormányzat szempontjából igencsak jól jött, hogy a szaktárca elhalasztotta a 4-es tengelyre benyújtandó pályázatok leadási határidejét december 31-ről március 29-re, mivel így az Állomás negyedi tó helyreállítását célzó igénylés is egyenesbe kerülhet. Mivel a város több pályázattal is készül kihasználni a 4-es tengely adta támogatási lehetőségeket, 2018 végére eléggé besűrűsödtek a tennivalók, a tervezők nehezen tudták volna tartani az eredeti határidőt.

Tóth-Birtan Csaba elmondta: sajnos nem sikerült megoldani, hogy a kivitelezési tervet ugyanaz a csapat készítse el, amely a múlt évben az önkormányzat által meghirdetett látványtervversenyt megnyerte, noha a városháza számára ez lett volna a legelőnyösebb megoldás. Ők nem vehettek részt az elektronikus közbeszerzési versenytárgyaláson, így végül egy târgoviștei csapat nyerte el a tervkészítési megbízatást. Utóbbiaknak azt a feltételt szabták, hogy kötelező módon vegyék figyelembe a tavaly májusban a hivatal által elfogadott látványtervet.

Amint azt már jeleztük, a pályázat nem hoz ideális megoldást, mivel a megcélzott területnek mindössze tíz százaléka lehet beépített (és ebbe például a járdák is beleértendőek), a többinek zöld felületnek kell lennie. Ennek az elvárásnak egyébként a látványterv sem felel meg teljes egészében. Tóth-Birtan Csaba szerint még nyitott kérdés, hogy a víztükör, valamint a tó aljának a szigetelési munkálatai finanszírozhatóak-e ezen a vonalon. Az önkormányzat idevágó kérdéseire, pontosabban a zöldövezetben az épített elemek aránya módosítására vonatkozó javaslataikra eddig a szaktárcától nem kaptak megnyugtató választ. Amennyiben ebben nem tudnak érdemben előrelépni a márciusi határidőig, akkor ezt a városnak önrészként, saját költségen kell megoldania – tette hozzá az alpolgármester.

Noha a kivitelezési terv még nem teljes, az már most tudható: a tó felülete csökkenni fog annak érdekében, hogy körülötte futópályát és más, a közönségnek szánt létesítményeket lehessen kialakítani. Létezett még egy elképzelés, amely szerint a közelben lévő iparivíz-állomás hatezer négyzetméteres területét – amely jelenleg az önkormányzat tulajdona, de egyben a 2001/10-es törvény alapján indított vissza­szolgáltatási vita tárgya is – a magántulajdonban lévő Electro-stadion irányába összekötötték volna a tó körüli területtel, és az extrémsport-pályát a vízállomás helyén alakították volna ki. Erről több okból kifolyólag is le kellett mondaniuk. Szintén kimarad a kivitelezési tervből a tó közepén lévő sziget 250 négyzetméteres területe, ahol egykor cukrászda működött, és amely magántulajdonban van. Tóth-Birtan Csaba szerint a tulajdonos válasz nélkül hagyta az önkormányzat megvásárlási ajánlatát, így mást nem tehetnek, azzal a területtel nem számolnak.

A pályázat révén 1,2 millió euró áll majd a város rendelkezésére a rendezésre. Tóth-Birtan Csaba szerint az már most borítékolható, hogy a 2019-es év az elbírálásra rámegy, és amennyiben sikerrel zárul, 2020 elejétől számolhatnak a közbeszerzési eljárások beindításával. Ezek lefolyásától függően az év második felében juthatnak el oda, hogy a munkálatokat elkezdjék. A pályázat lezárásának határideje 2023.

Amint azt jeleztük, az ötletpályázaton Bokor Milán és Bölöni Botond elképzelése nyerte el a zsűri tetszését. Elképzelésük szerint legalább tíz százalékkal csökkentenék a tó felületét, s nagyon fontosnak tartják, hogy a helyszínen rendezvényeket lehessen szervezni, ehhez teret kell biztosítani. Aktív láp nevű projektjükben a rendezvényekhez egy központi épületet képzelnek el, míg a tó körüli parkban kisebb rendezvényekhez pavilonokat szeretnének kialakítani. Emellett egy vízi botanikus kertet is megálmodtak, s úgy vélik, a tóban lehetőséget kell teremteni a csónakázáshoz is, ez az aktívabb rész, míg a másik egy növényekkel sűrűbben beültetett felület lenne. A déli oldalra egy napozópartot terveztek, illetve sportlétesítményeket, a szomszédos benzinkút betonfalán pedig mászófalat szeretnének kialakítani. Kérdés, ezekből mi kerülhet bele a kivitelezési tervbe.

Az állomási tó – amely pár évtizede még kedvelt csónakázó-, télen pedig korcsolyázóhelye volt a sepsiszentgyörgyieknek – 2017 márciusában száradt ki. A víz szintje ugyanis magasabban állt az Olténál, és mivel a régen kiépített tógödör eresztett, a vízszintet csak folyamatos pumpálással lehetett fenntartani. Ez túlságosan nagy költségekkel járt, és bár az önkormányzat a tavat az elmúlt években kétszer is bérbe adta, ez sem bizonyult jó megoldásnak, nem sikerült a sokak által siratott szabadidős létesítmény régi fényét visszaadni. A kiszáradást és a meder kitakarítását követően, 2017 nyarán már bejelentették, a létesítményt uniós támogatással „élesztenék újra”.