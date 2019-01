Halasztás nyomán a múlt év vége helyett március 29-én nyújthatja be a megyeszékhelyi közlekedést több szempontból is számottevően átszabó és egyben környezetbarátabbá alakító tervcsomagját Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Regionális Operatív Program megyei jogú városoknak szóló támogatási tengelyére. A pályázat révén a korábban már elkészült városi mobilitási tervbe foglalt egyes elképzelések megvalósításához szándékoznak uniós forrásokat szerezni, nagyjából 17 millió euró értékben. A tervek oroszlánrésze a közszállítás átszervezését célozza.

Az önkormányzat a Regionális Operatív Program 4-es tengelyének 1-es számú intézkedéscsomagja révén azt reméli, hogy több, korábban már összeállított fenntartható mobilitási terv kiemelkedően fontos elemét sikerül megvalósítania. A pályázat benyújtási határidejét az év végén három hónappal meghosszabbították, ami igen jól jött, mivel a tervezés szintjén eléggé megkésett a városháza – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Az említett tengely a megyeszékhelyek számára elkülönített alap. Adott összegek minden jelentkező számára rendelkezésre állnak, a városoknak nem kell versenyezniük egymás között.

A támogatásból olyan intézkedéseket lehet megvalósítani, amelyek a károsanyag-kibocsátás csökkentését célozzák – némileg leegyszerűsítve a személygépkocsis közlekedés visszaszorítását szolgálják, a környezetkímélő megoldások (közszállítás, kerékpározás, gyalogosforgalom könnyítése) bevezetésével. Tóth-Birtan Csaba az említett mobilitási terv kapcsán tisztázta: ez általános stratégiának tekinthető, ezen belül dolgozzák ki a különböző intézkedési irányokat megszabja. A pályázatba foglalandó elképzelések csak egy részét képezik a mobilitási tervnek. Utóbbi 2035-ig sorol fel különböző intézkedési lehetőségeket, amelyek becsült végösszege nagyjából 70 millió euró. Az önkormányzat a Regio­nális Operatív Program révén mintegy 17 millió euróval számolhat. Ehhez igazították tehát a pályázatot.

„A parkolás nem jog, kiváltság”

A pályázatban a legjelentősebb tételeket a közszállítás megújítását célzó elképzelések jelentik. Az első intézkedés az autóbuszpark lecserélését célozza. Tizenkét elektromos meghajtású – hat nagyobb és hat kisebb – autóbusz beszerzésének terve kerül be a pályázatba. A járművásárlásra ugyanakkor még nem készült el a megvalósíthatósági tanulmány, az összeállításra jelentkezett két ajánlattevő között éppen jogi vita zajlik az ügyben, ez azonban hamarosan lezárul, és akkor elkészülhet a szükséges dokumentum. Emiatt egyelőre konkrét összegekről, majdani beszállítókról még nem lehet beszélni.

Az alpolgármester tudomása szerint az elektromos meghajtású autóbuszok ára darabonként átlagban 500 ezer euró körüli.

Az előzetes költségbecslés is eszerint készült, 5,88 millió eurós összeggel számolnak, ami változni fog, mivel minden évben csökkennek az árak az újabb modellek megjelenése nyomán. Kérdéses még, hogy amennyiben minden megyei jogú város egyszerre akar majd ilyen járműveket vásárolni, melyik gyártó lesz képes azokat határidőre leszállítani.

A járművásárláshoz kötődik, hogy a mobilitási tervbe már belefoglaltak egy elképzelést arról, miként bővítenék a közszállítási útvonalakat. A szolgáltatás akkor lehet hatékonyabb, ha vonzóvá tudják tenni a lakosság számára, azaz közelebb kell vinni, minőségibbé, pontosabbá és megbízhatóbbá kell tenni. Az elképzelés szerint a szolgáltatást elsősorban a város „felső” részéhez vinnék közelebb – az illető lakó­övezetben nincsenek járatok –, de más városrészeken (Gyár és Nicolae Iorga utca, bevásárlóközpontok) is összetettebb útvonalakat terveznek. A terv szerint ezen szárnyvonalak gyűjtőpontja a Szent György téren lenne, ahol egy nagyobb buszmegállót alakítanának ki, ami egyértelműen csak parkolóhelyek feláldozásával valósulhat meg.

A fejlesztések célja, hogy a személygépkocsik számát csökkentsék, legalább a központi övezetekben, ez pedig kitiltással, valamint az alternatíva (a közszállítás, kerékpáros- és gyalogosforgalom támogatása) megteremtésével lehetséges. Tóth-Birtan Csaba megemlítette: létezik egy útmutató, amelynek alapelve, hogy a parkolás nem jog, hanem kiváltság, ami ijesztően hangzik, de tény. A cél a parkolóhelyek számának korlátozása. A közvélemény ugyanakkor a számuk növelését kéri, ezért az igazi kihívás a városlakók meggyőzése lesz.

Előnybe hozni a tömegközlekedést

Szintén a közszállítás korszerűsítését szolgálja az az intézkedéscsomag, amely a Multitrans Rt. új szépmezői székhelyének kialakítását, az új járművek befogadására is alkalmas műhelyek kialakítását tartalmazza. Külön tervek készülnek továbbá a buszmegállók rendbetételére.Az elképzelés szerint nagyjából ötvennel számolnak – ezek egy része már létezik, másokat még meg kell építeni.

A korszerűsítés egyben úgynevezett „okos” megoldásokat is jelent. Tóth-Birtan Csaba szerint értelemszerűen minden megállót nem lehet egyformán felszerelni. A nagyobbak esetében tervezik olyan kijelzők elhelyezését, amelyek a járművek várható érkezését is jelzik, illetve más, az utazóközönség számára fontos információkat, esetleg automata jegyvásárlási eszközöket – amit a közösségi kerékpárbérlési rendszerrel is összekötnének, ezáltal a jegy többfunkcióssá is válna, illetve hosszabb felhasználhatósági ideje is lenne –, illetve ahol lehetséges, ott fedett, védett megállókat akarnak létesteni.

A végállomásokon ugyanakkor nagyobb buszterminálok kialakítását is tervezik.

Ezen terminálok között szerepel egy többfunkciós átszállóállomás, amellyel egy régebbi problémát oldanának meg. A megyei és országos járatoknak jelenleg nincs hivatalos megállóhelyük, a Multitrans székhelyét használják. Számukra a Păiuș David úton, a Petrom-töltőállomás közelében lévő négyezer négyzetméteres területen alakítanának ki megállóhelyet, amely a városi járatok egyik végállomása is lenne. Ezáltal a távolsági buszokkal érkezőknek a városba való továbbjutás is biztosítva lenne. Megoldódna továbbá, hogy a környékbeli gyárak dolgozóit ne a munkáltatók által vásárolt, bérelt régi buszokkal szállítsák, mint az most történik.

A mobilitási tervben szerepel még egy nagyobb intézkedéscsomag, amelyből még kérdéses, mi kerülhet be a pályázatba. Ez az útkorszerűsítésekről szól, amelyek révén a tömegközlekedést támogatnák. Elsősorban a fő buszjáratok vonalain szándékoznak az utakat feljavítani oly módon, hogy felszámolnák a beszögelléses megállókat. Ezáltal a busz kapna nagyobb szerepet a közlekedésben, az autósokat pedig arra próbálják rávenni, hogy inkább a közszállítást válasszák. Az útvonalak korszerűsítése harminc százalékát jelentheti a pályázatba foglalható költségeknek, ezért az előre kijelölt szakaszok közül még válogatni kell, mi fér bele ebbe a keretbe. A kimaradó útszakaszok felújítását saját forrásból kell megoldania az önkormányzatnak – magyarázta Tóth-Birtan Csaba.

Egy még igen képlékeny elképzelés – a tervezés még nem kezdődött el – a buszok haladásának meggyorsítására vonatkozik egy forgalomátirányítási csomag révén. Ez egyebek mellett a közlekedési lámpák számának megnövelését és működésük összehangolását feltételezi. Az elképzelést az indokolja, hogy a buszok számára külön sávot nem tudnak sehol biztosítani a városban, ezért kell másképp kedvező helyzetbe hozni a járműveket – fogalmazott az alpolgármester.