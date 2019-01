Építkezéseket terveznek Zabolán

Több építkezési, épületfelújítási terve is van Zabola község önkormányzatának. A szükséges anyagiakra különféle támogatási forrásoknál pályáznak, ezekhez biztosítják a szükséges önrészt – tudtuk meg Fejér Levente polgármestertől.

Felújítaná, bővítené a község elemi iskoláját Zabola önkormányzata. A szükséges anyagiakra az Országos Helyi Fejlesztési Terv keretében pályáznak. Az iskola állaga megromlott, szükség van egy alapos felújításra – mondta el érdeklődésünkre Fejér Levente polgármester. Ugyanakkor bővítenék is az épületet, két új tanterem építését vették tervbe.

A tanoda játszótérrel is gazdagodni fog, ennek finanszírozására magyarországi támogatást használnak fel, amelyet a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségen keresztül kapnak meg. Az iskola műemlékövezetben található, ezért a játszótér telepítéséhez több engedélyt kell kiváltani, ez bonyolítja a megvalósítást. Ugyanez a helyzet a tervezett tűzoltógarázs esetében is, így meg kell szerezni a szükséges engedélyeket – mondta az elöljáró.

A zabolai önkormányzat további építkezéseket is szeretne megvalósítani pályázati pénzből. Új községháza építését tervezik, erre ugyancsak nagy szükség van. A jelenlegi hivatal a kultúrotthon épületében működik, az alkalmazottak helyszűkével küszködnek, az ügyfélfogadást sem végezhetik a megfelelő módon. Szintén pályázati pénzen kívánják felújítani a község orvosi rendelőjét is – számolt be Fejér Levente.