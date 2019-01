Idén aszfaltozzák a Csipkésbe vezető utat

Meghosszabbítják a Csipkés felé vezető aszfaltot is. A szerző felvétele

Az utak korszerűsítésére a Vidéki Befek­tetéseket Finanszírozó Ügynökség, illetve az Országos Vidékfejlesztési Terv keretében kiírt pályázati lehetőségeket használta ki a zabolai önkormányzat.

Az előbbi alapnál nyertesnek nyilvánított, ötmillió lej értékű pályázat révén négy kilométernyi községi utca kap aszfaltburkolatot. A munkálatot közbeszerzésre írták ki, ha lesz kivitelező, tavasszal kezdődik a megvalósítás. A leghosszabb szakaszt a román temető felé vezető utca jelenti, de a Csipkés felé vezető út aszfaltburkolatát is meghosszabbítják, egészen a falu bejáratáig – tájékoztatott a polgármester.

A vidékfeljesztési alapból további kilenc kilométernyi út aszfaltozására kapnak támogatást. Erre is megkötötték a szerződést, jelenleg a műszaki tervre kiírt közbeszerzési eljárás folyik. A terv szerint leaszfaltozzák a Hegymege minden utcáját, közel egy kilométernyi aszfaltot öntenek Páván, és modernizálják a Haraly felé vezető DC7-es út 2,6 kilométeres szakaszát is.

További pályázataik még elbírálás alatt állnak. Siker esetén Felszegben aszfaltozhatnak több mint egy kilométer hosszúságban, korszerűsíthetik a Kovászna és Szörcse közötti DC13-as út 4,8 kilométeres szakaszát, és a DC9-es út Telek és Imecsfalva közötti 11,4 kilométeres szakaszát is. Minderre 28 millió lej értékben nyújtottak be pályázatot – számolt be az elöljáró.