Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentéseiből

Kolozsvár egykori polgármestere Ceaușescu vezetését bíráló cikket juttatott el egy bukaresti laphoz

Tudor Bugnariu veterán párttag, aki az ötvenes évek elején Kolozsvár polgármestere volt, hosszú cikkben bírálta a Ceaușescu-rezsimet. Bugnariu írását a Luceafărul című bukaresti lapnak küldte meg, amely azt természetesen nem közölte.

Az egykori polgármester a Luceafărul 1986-os évkönyvében közreadott, Románia – a remény földje; fasizmus és antifasizmus Erdély földjén című tanulmányhoz fűz észrevételeket. „Amint ezt az írást elolvastam – jegyzi meg rezignáltan Bugnariu –, máris világossá vált előttem, hogy az észak-erdélyi holokauszt megelevenítése és a horthyzmus elítélése csak ürügy, hogy a szerzők csatlakozhassanak a Romániában néhány hónapja folyó magyar- és Magyarország-ellenes kampányhoz.”

Bugnariu kifejti, hogy – mint az antifasiszta harc egyik résztvevője – ma is támogatja a múltbeli bűnök feltárását. Ám elutasítja azt az igyekezetet, mely a „történelem meghamisítása” jegyében az eseményekért a magyar népet „egészében” igyekszik felelőssé tenni, csak hogy eltusolhassák a második világháborús román bűnöket.

Bugnariu ugyanakkor rendkívül sajnálatosnak, az egész románságra nézve veszélyesnek ítéli, hogy „míg Magyarországon komoly készség mutatkozik a múlt őszinte feltárására”, addig Romániában a kormányzat a történelem kiforgatásával próbálkozik zavart kelteni a román polgárok fejében és egész Kelet-Európában is.

(1987/6. sz. jelentés, 1987. január 7.)

Romániában újabb üzemeket helyeznek katonai parancsnokság alá

A múlt évi sztrájkokat követően a román kormány Erdély területén a katonai kormányzat kiterjesztését mérlegeli. (Elsősorban a brassói nehézipari üzemeknél, Marosvásárhelyen és Kolozsváron.)

Mint ismeretes, 1985 elején a rendkívüli téli körülményekre hivatkozva Ceaușescu egész Románia területén bevezettette az energetikai üzemegységek, illetve központok katonai felügyeletét. E rendelkezés értelmében az üzemek élére katonai parancsnokok kerültek, a munkások számára pedig még az a kevés szakszervezeti szabadság is megszűnt, amit addig élvezhettek.

E mostani rendelkezéssel – amely katonai parancs révén teszi kötelezővé a munkát és a teljesítményt – a román kormányzat elejét akarja venni a további sztrájkoknak, illetve tovább akarja fokozni azt a szigort, amellyel később az eljövendő esetleges munkabeszüntetéseket büntetheti.

(1987/7. sz. jelentés, 1987. január 7.)

Állítólagos „román hívőknek” a pápához írt levelét körözik Erdély-szerte

Erdélyben egy olyan levél másolatait terjesztik a román lakosság körében, amelyet állítólagos „román hívők” küldtek nemrég a pápához. A levél azt állítja, hogy a román katolikus (sic!) hívők Romániában nem gyakorolhatják szabadon vallásukat, mert a templomokban – hamis és jogtalan hagyományok alapján – csak a magyar nyelv használatos.

Itt jelezzük, hogy a románokat tömörítő görögkatolikus egyházat a rezsim 1948-ban hatalmi szóval betiltotta. Templomait, javait az ortodox egyház kapta meg. A római katolikus egyház híveinek közel teljes hányada a nemzetiségekhez tartozik. Túlnyomó többségük, mintegy 1,2 millió ember magyar; továbbá római katolikusnak tartja magát többezernyi erdélyi német is.

A levél fogalmazói azt követelik a Vatikántól, hogy az erdélyi katolikus templomokban pápai utasítással tegyék kötelezővé a román nyelvű liturgiát. A levél igyekszik azt a benyomást kelteni, mintha a jelenlegi rendszer romániai jelenlétéért is a magyarokat terhelné a felelősség. Ugyanakkor feltűnően barátságos jelzőkkel illeti a hírhedt román titkosrendőrséget, a Securitatét. E tényből szakértők arra következtetnek, hogy a levél nem több egyszerű hamisítványnál, amellyel a kormányzat a Vatikánt is nacionalista célkitűzéseinek megvalósítására igyekszik felhasználni.

(1987/8. sz. jelentés, 1987. január 7.)

Szerkesztette: Szekeres Attila