Próbálnak bizakodóan előretekinteni

A magyar ember számára a fogathajtás az elit sportok közé tartozik, élvezettel nézi a lovas és lova közös erőkifejtését, a győzelemért folytatott küzdelmet. A román bajnokságban ebben az évben is meghatározó szerepet töltött be Bar­tha Eduárd, de Kovászna megye is sokat tett a fogathajtásért. 2018-ban a megye két versenyt is szervezett, az egyik háromcsillagos volt. Bár az oltszemi pálya felkerült a nemzetközi fogathajtás térképére, a sportág még bőven tudna fejlődni, ha lenne rá megfelelő anyagi körülmény.

Újabb év telt el, így a fogathajtás nagykönyvében is lapoztak egyet, a tavalyi esztendő felkészülésnek számított az idei világbajnokság előtt. A kökösi Farm utca 500. szám alatt található tanya tulajdonosa, Bartha Róbert a Román Lovas Szövetség életében beállt változásokról beszélt, illetve a romániai lovassport kusza helyzetébe is beavatott.

Elmondta, kielemezték a 2017-ben Szlovéniában rendezett világbajnokságot, hiszen idén Németországban jobb eredményt szeretnének elérni. Kifogásolta, hogy a román szövetség csak minimális hozzájárulással támogatja a világbajnokságon részt vevő sportolókat, vagyis kifizette a benevezési díjat és lefoglalja a bokszokat, amelyekben elhelyezhetik a lovakat.

A romániai fogathajtók számára 2019 arról szól, hogy kiharcolják a világbajnokságon való részvételt, vagyis legalább két háromcsillagos versenyen vegyenek részt. Bartha Eduárd ezt a feltételt már tavaly teljesítette, de ennek ellenére idén is több nemzetközi viadalon teszi próbára magát. Bartha Róbert fogattulajdonos bízik benne, hogy a németországi világbajnokságon egy új csapatkapitány irányítja majd a román válogatottat, mert ezelőtt két évvel széthúzás volt, hiányzott az összhang.

Tavaly a fogathajtó-szakbizottság is komoly változásokon esett át, novemberben a szövetség választásokat tartott, így az elnöki pozíciótól kezdve a hét lovas szakág vezetőinek személye is változott. A választásiszabály-változás – a klubok nemcsak egy bizonyos szakágon belül szavazhatnak a saját vezetőjükre, hanem Románia 56 bejegyzett egyesülete is leadhatja a voksát minden szakágat érintően – teljesen a feje tetejére állította a szövetséget.

„A klubok széthúzásának az lett az eredménye, hogy olyan üzletemberek kerültek vezető pozícióba, akik életükben nem versenyeztek, de már nincs mit tenni, hiszen hivatalos szavazás volt, szóval négy évig ezzel a felállással megyünk tovább. Ezek a változások feszültséget generáltak az egyesületek között, és ennek biztosan lesznek következményei a közeljövőben” – fogalmazott Bartha.

Támogatás hiányában az ország más egyesületei mellett a kökösi Farm utca 500. szám alatt található lovastanya lóállománya is évről évre csökken, hiszen a szövetség részéről szinte semmi hozzájárulás nem érkezik, amit pedig kapnak, nem meglepő módon legtöbbször hónapokat késik.

Lipicai és holland lovakkal készülnek

Bartha Eduárd és édesapja, Bartha Róbert tavaly több lovat – lipicai és holland hátasokat egyaránt – kipróbált a versenyeken, vagyis tizenkét nemzetközi útlevéllel rendelkező lóval neveztek a megmérettetéseken. Hat versenyen vettek részt, a szezon végén az eredményeket figyelembe véve pedig úgy döntöttek, hogy öt holland és négy lipicai lóval vágnak neki az előttük álló szezonnak, azonban azt még korai lenne eldönteni, hogy a szeptember 11. és 15. között a németországi Drebkauban rendezendő világbajnokságra mely hátasokkal vágnak neki.

Bartha Róbert felidézte, hogy 2018-ban először Mezőhegyesen versenyeztek, ahol Eduárd az erős nemzetközi mezőnyben a tizennegyedik helyen végzett, az akadályhajtást pedig megnyerte, annak ellenére, hogy tavasszal a felkészülésüket hátráltatták a kedvezőtlen időjárási körülmények. Ezt követően a román kettesfogathajtó-bajnokság első fordulójában Bodokon nem találtak legyőzőre, majd a második szakaszon Bethlenben nem vettek részt, helyette Horvátországban szerepeltek, ahol címvédőként negyedikek lettek.

A folytatásban ismét Bodokon tették próbára magukat egy háromcsillagos megmérettetésen, amely egyben a pontvadászat harmadik fordulója is volt. A 26 éves versenyző másodikként zárta a viadalt úgy, hogy a heves esőzés miatt nehéz állapotok alakultak ki, amelyek komolyabb kihívás elé állították a hajtókat és lovakat egyaránt.

Az idény végéhez közeledve Marosvásárhelyen a döntőben álltak rajthoz, ahol egyéniben és csapatban is ezüstérmet szereztek. Idényzáróként Florești-re utaztak, a háromcsillagos versenyen pedig az első és a második hely is Eduárd nevéhez fűződött, így a begyűjtött pontoknak köszönhetően a világranglistán a 18. helyére ugrott.

„A jövőre nézve bátorságot és erőt ad számunkra, hogy jól teljesítettünk az elmúlt szezonban. Törekszünk arra, hogy megfelelően összeszedjük magunkat és teljes mértékben az előttünk álló idényre koncentráljunk, hiszen a lovak is fittek, és készen állnak a kihívásokra” – mondta a fogattulajdonos.

Ismét bizonyítanának a világbajnokságon

Bartha Eduárd 2015-ben a magyarországi világbajnokságon akadályhajtásban aranyérmet szerzett, és bár tisztában vannak vele, hogy ezt a bravúrt nagyon nehéz megismételni, a fiatal fogathajtó a lehető legjobb eredményre törekszik. 2019-ben a versenynaptárat úgy állították össze, hogy minőségi tapasztalatokkal gazdagodjanak a világbajnokságig.

A bajnokság első fordulója májusban lesz Bethlenben, Eduárd azonban a pálya rossz minősége miatt úgy tervezi, nem vesz részt a viadalon. Pénzköltés, időtöltés és a lovak számára is felesleges megterhelés, hiszen nem kvalifikáló verseny. Számára az ostorbontó viadalnak ismét Mezőhegyes ad otthont, majd június végén Bodokon szervezik a bajnokság második szakaszát, amely egyben háromcsillagos verseny is, akárcsak a fugyivásárhelyi harmadik forduló júliusban.

Közben júniusban a magyarországi Mélykút is helyet biztosít egy négycsillagos nemzetközi megmérettetésnek, augusztusban pedig Marosvásárhelyen kerül sor a bajnokság döntőjére. Ezt követően egy hetet pihennek, majd a világbajnokságot megelőzően egy edzőtábort terveznek, ha sikerül a tizenkétszeres világbajnok Lázár Zoltánnal egyeztetni. Szezonzáróként ismét Florești-en szerepelnek, a verseny idén is háromcsillagos lesz.

„Nem elég, hogy kiálljunk és tündököljünk, amikor jönnek az eredmények, hanem edzőtáborokra van szükségünk, egy komoly edző kell, hogy meg tudjuk ismételni azt a bravúrt a világbajnokságon, ami ezelőtt négy évvel sikerült, hiszen akkor a román válogatott a csapatversenyben az ötödik helyen fejezte be a versenyt. Ha egy nemzetközi viadalon szemügyre vesszük az együtteseket, akkor látjuk, hogy a teljesítmény mögött megfelelő edzőpálya és felkészülés van, világbajnok edzőkkel. A jó eredmények fényében szép dicsekedni vagy akár a zászlót lengetni, ez viszont nem elég, ha tartani akarjuk a lépést a világ legjobbjaival” – részletezte Bartha.