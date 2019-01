Arisztophanész Lüszisztraté című műve alapján írta Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky. * Január 8-án, kedden 19 órától és 9-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Andrzej Saramanowicz: Tesztoszteron. Rendező: Zakariás Zalán. Telefon: 0267 312 104, 0728 083 336; e-mail: office@tasz.ro.

A KÖZPONTI JEGYIRODA PROGRAMJA: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig; az előadás napján egy órával az előadás előtt.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház elérhető a 0267 360 179-es telefonon és a varosiszinhaz.ro honlapon.

Zene

SZIMFONIKUS REMIX. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében január 23-án 19 órától fellép a magyarországi Margaret Island és a Heureka Pop Orchestra. Karmester: Grünvald László. Jegyár: diákoknak, nyugdíjasoknak kedvezménnyel 25 lej, illetve 50 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám).

A KOLOZSVÁRI OPERETTISSIMO újévi koncertje január 25-én 19 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyár: 35 lej. Érdeklődni a 0746 208 811-es és a 0745 589 214-es telefonon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő és 16.45-től románul beszélő; 18.30-tól Tranzit – német–francia dráma, román felirattal; 18.45-től Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.30-tól Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland, akciófilm, román felirattal; 20.45-től Űrdongó – amerikai, akció, kalandfilm, sci-fi, magyarul beszélő. Szerdán: 11-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul beszélő és románul beszélő; 16-től Mary Poppins visszatér – amerikai családi film, fantasy, musical, román felirattal; 16.30-től Ralph lezúzza a netet – amerikai animációs családi kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland, akciófilm, román felirattal; 18.45-től Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 20.45-től Aquaman – amerikai–ausztrál akció, kalandfilm, fantasy, román felirattal és Ragadozó városok – új-zélandi–amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi, magyarul beszélő. Csütörtökön: 11-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul beszélő és románul beszélő; 16.30-tól Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland, akciófilm, románul beszélő; 16.45-től Űrdongó – amerikai, akció, kalandfilm, sci-fi, románul beszélő; 18.45-től Örök tél – magyar történelmi dráma, román felirattal; 19-től Holmes és Watson – amerikai kalandfilm, krimi vígjáték, román felirattal; 20.45-től Bohém rapszódia – angol–amerikai zenés életrajzi film, román felirattal; 21-től Tranzit – német–francia dráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Klézsei csángó „hejgetés/urálás” – A hejgetés vagy urálás a legények óévbúcsúztató, köszöntő, bőségvarázsló szokása volt Moldvában, amelyet napjainkra már csak néhány településen gyakorolnak, de ma már asszonyok, gyerekek és férfiak is részt vesznek benne. Január 1-jén Klézsén a csoport szereplői a házakba belépve termékenységvarázsló céllal jókívánságokat mondanak a ház népének. t A mecénás – Báró Kemény Jánosról jobb esetben azt tudjuk, hogy a Helikon irodalmi mozgalom létrejötténél bábáskodott, írt egypár könyvet, de azt már nem, hogy az ő anyagi támogatásának köszönhetően menekült meg a csődtől a kolozsvári Magyar Színház, és a II. világháború után a vásárhelyi Székely Színház megszervezésében is fontos szerepet töltött be. A kétrészes dokumentumfilmben erről is szó lesz.

Véradás a Szimplában

A Szimpla Sepsiszentgyörgy a Kovászna Megyei Vérközponttal karöltve szervezi a Be someone’s Hero! It’s in your Blood! kampány harmadik kiadását. Ezért várnak mindenkit, aki hajlandó és kompatibilis véradásra ma 8–12.30 óráig a Szimplában. A vérvételt a Kovászna Megyei Vérközpont szakképzett személyzete hajtja végre a mobil véradó központban. Amit fontos tudni: minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges; a regisztrációhoz személyi igazolvány kötelező; előtte étkezni és sok folyadékot kell fogyasztani; a gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron tér 13. szám alatti Ambrozia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: face­book@liveartdancestudio.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.