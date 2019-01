A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK pingpongozói január 4–6. között Budapesten a Hungarian Mini Cadet Open nevet viselő rangos nemzetközi viadalon léptek asztalhoz. A céhes városbeliek számára a tapasztalatszerzésen túl is roppant tanulságosnak bizonyult a verseny.

A csapatversenyben a Canea-Kocsis András–Márton Ádám U12-es korosztályú duó egy győzelemmel és két szoros vereséggel nem jutott főtáblára, de vigaszágon folytathatta a küzdelmeket, és végül megszerezte a 25. helyet. Farkas Yvett a bodzavásári Serena Janteával közösen három megnyert meccs után jutott főtáblára, ahol egy azerbajdzsáni duó állította meg őket. Ettől az évtől a kézdivásárhelyi sportklubnak versenyző piteşti-i Sebastian Pribeagu craiovai társával szintén főtáblára jutott, de ezt követően az első körben búcsúzott.

Egyéniben Márton Ádám csoportmásodikként jutott főtáblára, ahol a legjobb tizenhat között fejezte be a viadalt, miután 3–0-ra kikapott magyarországi riválisától. Pribeagu csoportelsőként abszolválta a selejtezőt, a főtáblán két győzelmet is elkönyvelt, azonban az elődöntőbe jutásért vívott párharcban 3–0-ra alulmaradt a magyar Lei Balázzsal szemben. A csoportkörben Farkas Yvett is egymás után nyerte meccseit, így különösebb gond nélkül jutott a legjobbak közé, de a legjobb nyolc jelentette a számára a végállomást, hiszen 3–0-s vereséget szenvedett a németországi Laura Klinétől. Canea-Kocsis András egy megnyert és két elveszített meccsel nem jutott ki a selejtezőcsoportjából. (t)