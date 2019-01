Az elmúlt esztendőben a futókör számára talán az volt a legfontosabb, hogy kevesebb támogatás mellett is sikerült megszerveznie a 2018-ra betervezett rendezvényeit: a tizenhetedik 1848–49-es emlékfutáson – amely jó néhány Kovászna megyei települést érintett – több mint 400 személy vett részt, a huszonnyolcadik Gáll Lajos Futónapnak 422 indulója volt, a tizenhatodik Szentgyörgy Félmaratonon kétszáznál is többen sorakoztak fel a rajtvonalon, az ugyancsak huszonnyolcadik Mikulás-futáson közel 200 kisgyereket ajándékoztak meg, a hetedik évbúcsúztató futást pedig mintegy száz sportbarát részvételével tartották meg. A sportegyesület a társrendezői szerepkörben is jól vizsgázott, hiszen a már hagyományos sepsiszentgyörgyi Sportnapok alkalmával kilencedik alkalommal szervezte meg a Sugás-futás nevet viselő versenyt.

A Gáll Lajos Futókör tagjai tavaly tizennyolc megmérettetésen vettek részt, amelyekről 23 arany-, 11 ezüst- és 5 bronzéremmel tértek haza. Ott voltak a debreceni Rotary-futófesztiválon, a Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Szupermaratonon, a román veterán országos bajnokságon és több hazai városban (Bukarest, Kolozsvár, Brassó, Csíkszereda, Fogaras) rendezett futóversenyen. Mindezek mellé társulnak Csutak Tamás amerikai vendégszereplései, ahol hét versenyen 6 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett a futókörnek. A csapat ezeket az eredményeket nem érhette volna el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági igazgatóság, valamint számos helyi cég támogatása nélkül, akiknek köszönik, és remélik, hogy 2019-ben is támogatják majd tevékenységeiket. (t)