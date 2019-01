Jó évet zárt az agrárium

Elsőként a támogatások kifizetésének jó üteméről számolt be a miniszter. Tavaly október 16. és december 20. között a 2017-ben átutalt 1,43 milliárd euróhoz képest 1,66 milliárd euró értékben folyósítottak az igénylőknek támogatási előleget. Jelentős felújítási és bővítési munkálatokat végeztek az öntözőrendszereknél. Ennek eredményeként 1,2 millió hektár mezőgazdasági terület van előkészítve öntözésre, egymillió hektárra pedig már meg is kötötték az öntözési szerződéseket. Növelték a jégeső-elhárító rakétaállomások számát, a 60 kilövési pont 870 ezer hektár védelmét teszi lehetővé.

A paradicsom termesztését támogató programhoz 16 550 zöldségtermelő csatlakozott, közülük tizenegyezren fiatal vagy hazatelepedett gazdák. Támogatásként az ő részükre 151 millió lejt fizettek ki. A báznai és mangalica sertések tenyésztését támogató programba 3026 malacnevelő iratkozott be, a programba iratkozottak 54 850 malacot igényeltek, eddig 1958 malacot kaptak meg a gazdák. A gyapjú begyűjtését és eladását támogató program révén 14 274 tonna gyapjút gyűjtöttek be. Kidolgozták az országos kutatási és fejlesztési tervet, kutatóintézeteket szerveztek újra. Támogatták a biotermelést, hagyományos termékek előállítását, 662 termék kapott elismerést – számolt be Petre Daea.

A legnagyobb tavalyi eredmény azonban a rekord gabonatermés – hangzott el a sajtótájékoztatón. A gazdák 31,8 millió tonna gabonát takarítottak be, a napraforgó és a kukorica termésmennyisége terén az ország Európa legnagyobb termelőjévé lépett elő. Habár az időjárás nem mindig volt kedvező, az eredmények a támogatások időbeni folyósításának, az új technológiáknak, az öntözött terület növekedésének, a jégeső elleni védekezésnek is köszönhetőek – magyarázta a miniszter.

Az idei évre tervezett állattenyésztési programok között a sertéstenyésztés, a szárnyaskeltetés és -nevelés támogatását említette a miniszter, azt is hangsúlyozva, hogy további 600 ezer hektárral kívánják növelni az öntözhető területek nagyságát.