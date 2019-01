Sikerekről számolt be, ami nem újdonság a hatalmon lévők részéről, de az általa vezetett minisztérium munkája láttán az ő esetében, úgy gondolom, hinnünk kell a számadatoknak. A termés nagyon jó volt. A támogatások folyósítását idejében megkezdték, sikeres volt a paradicsomprogram, nőtt az öntözési kapacitás, lehetőséget adtak mobil vágóhidak kedvezményes beszerzésére, mangalicák vásárlására – hogy ez utóbbi két célkitűzés nem örvendett nagy népszerűségnek, az nem a Daea vezette minisztérium rovására írható.

De nem minden kiemelkedő sikert foglalt beszámolójába az agárminiszter. Nem szólt – vagy nem szólhatott – arról, hogy Erdélyben megalakult és működni kezdett a falugazdász-hálózat, hogy a székely megyék gazdái számára könnyített pályázati rendszert létesítettek kis és nagy értékű támogatások lehívására. Nyilván nem szólhatott ezekről, hiszen mindez Magyarország kormányának anyagi hozzájárulásával valósult meg. Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar gazdaság fejlődése lehetővé tette, hogy életbe léptessék a külhoni magyarok szülőföldön való megmaradását, anyagi gyarapodását lehetővé tevő gazdaságélénkítő programot (érdekes, erre még nem csapott le az országházi ellenzék dühe...). Erről nem szólhatott Daea – habár az Erdélybe irányuló gazdaságélénkítő program kapcsán a legmagasabb szinten tárgyalt és egyezett meg a román és a magyar fél –, de a jó példát minden bizonnyal megjegyezte. Így valószínű, hogy hamarosan a Moldovai Köztársaságban élő román testvérek is számíthatnak hasonló támogatásra.

Térjünk vissza a falugazdász-hálózatra és a magyar támogatásokra. A tavalyi bemutatkozások, ismerkedések, helyzetfelmérések után a falugazdászok idén is folytatják a gazdák érdekében végzett munkájukat. Nem kérdéses, hogy a növénytermesztőknek, állattenyésztőknek, mezőgépészeknek kell megfogalmazniuk, milyen szolgáltatásokat várnak a falugazdászoktól. A lehetőség megvan, csak élni kell vele. Mint a közmondásban: ki mint keresi, úgy veszi hasznát!

Ami biztos, a falugazdászok egyik legfontosabb feladata a közeljövőben, hogy a gazdákat napirenden tartsák a kis értékű (az úgynevezett tizenötezer eurós) pályázatok körüli tudnivalókkal. Az érdeklődés nagy. Ha megtörténik a kiírás, százával fognak pályázatot benyújtani a székely gazdák. Mindenki érdeke, hogy minél többen nyerjenek támogatást – ennek érdekében a falugazdászok feladata is lesz minden szükséges eligazítást megadni az iratcsomók összeállításánál.