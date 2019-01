Első lépésben, november 5-étől a 6.2 (Támogatás a nem mezőgazdasági természetű szolgáltatások létrehozására), a 6.4 (Beruházás nem mezőgazdasági természetű szolgáltatások létrejöttére vagy korszerűsítésére), a 7.2 (Beruházás vidéki infrastruktúra létrehozására, illetve korszerűsítésére), a 7.6 (Beruházások a vidéki örökség megőrzéséért) és a 4.3 (Beruházások a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztésére) intézkedés keretében vezették be az elszámolási kérelmek online rendszerét. Most a számítógépes rendszer fejlesztésével az online ügyintézést kiterjesztették a 4.1-es (gazdaságok korszerűsítése), 6.1-es (fiatal gazdák megtelepedésének támogatása), 4.1-es (a gyümölcstermesztés támogatása), 4.2-es (a mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatása) fejezetekre, a GBER-séma kifizetéseire, a termelői csoportok támogatásáról szóló 9.1-es intézkedésre és a piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatását célzó 16.4-es intézkedésre is.

„Az adminisztratív munka digitalizálása, a gyors és hatékony információtovábbítás céljából megalapozott az ügynökség lépése a számítógép világában. Az ügynökség számítógépes szakembereinek munkája során a pályázóknak segítünk, de ezáltal a vidékfejlesztési alapok hatékony lehívását is segítjük. Ezzel most kiiktatunk egy fázist, amelyben a pályázóknak elszámolási kéréseiket, a kifizetési dossziéjukat személyesen kellett bevinniük a megyei vidékfejlesztési irodákhoz vagy a régiós központokba. Ezenkívül szakembereink a kifizetési akták ellenőrzését is a számítógépes rendszeren belül végzik, és ha igazoló iratokra vagy javításokra van szükség, ezek bekérése is a számítógépes rendszeren keresztül fog történni. A programunk fejlesztése természetes lépés. A pályázatok letevése már rég a számítógépes rendszeren keresztül történik, a pályázókkal való kapcsolattartás ugyanígy” – nyilatkozta Adrian Chesnoiu, az országos ügynökség vezérigazgatója. Az ügynökség felhívja a figyelmet arra, hogy a változás csak azokra a pályázatokra érvényes, amelyek online voltak feltöltve az ügynökség számítógépes rendszerébe (2016-tól kezdődően). Azon pályázatok, amelyeket még papírra nyomtatott formában nyújtottak be, a kifizetési kérelmeket ezután is nyomtatott formában kell benyújtani a megyei hivatalokhoz, illetve a régiós (nálunk a gyulafehérvári) központhoz. A 2014–2020-as vidékfejlesztési tervben az ügynökség mindeddig 3,9 milliárd eurót fizetett ki a pályázó mezőgazdászoknak, feldolgozóknak, vállalkozóknak és helyi önkormányzatoknak.