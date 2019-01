Fűtéspótlék kisnyugdíjasoknak is

Ettől az évtől kezdve többen jogosultak fűtéstámogatásra, mint eddig: a kormány 615 lejről 740 lejre emelte azt a jövedelmi küszöböt, amely alatt az érintettek pótlékot kérhetnek. Az állami segély értéke nem módosult, így olyan családok is lesznek, akik mindössze 16 lejt kapnak havonta.

Sepsiszentgyörgyön jelenleg 398 család kap fűtéspótlékot, jövedelmi szintektől függően különböző összegeket. Az igénylés elbírálásánál az egy főre eső nettó havi jövedelmet veszik számításba, és összesen kilenc különböző fokozat szerint utalják ki a pénzt – közölte lapunk érdeklődésére Tankó Vilmos, a megyeszékhely szociális igazgatóságának vezetője. A legtöbbet, havi 262 lejt azok kaphatnak, akiknél fejenként 155 lej alatt marad a havi nettó jövedelem (ezek a szociális segélyből élők) és gázzal fűtenek, a legkevesebbet pedig azok, akik 540 és 740 lej közötti összegből élnek havonta: 20 lejt, ha gázzal fűtenek, és 16 lejt, ha fával.

Hogy ez a besorolás mennyire helyes, arról lehetne vitatkozni, de az biztos, hogy az új küszöb – amely az adótörvénykönyvet módosító sürgősségi kormányrendeletben jelenik meg – a kisnyugdíjasokra is kiterjeszti a fűtéstámogatásra való jogosultságot. Az országos minimálnyugdíj jelenleg 640 lej, hét évvel ezelőtt pedig – amikor a fűtéspótlékokat szabályozták – a minimálbér volt 615 lej. Azóta minden fűtőanyag jelentős mértékben drágult, a pótlékokat azonban még most sem emelte a kormány.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új rendelkezéssel milyen mértékben nő a támogatásra jogosultak száma, de Sepsiszentgyörgyön 100–150 családra számítanak. Jelentkezni minden hónap 20-áig lehet, de visszamenőleg nem fizetnek semmit, ezért aki januárra is meg akarja kapni a pénzt, annak tíz napon belül be kell nyújtania iratcsomóját a szociális igazgatóságon. Fűtéspótlékot legfeljebb öt hónapra, novembertől márciusig lehet kérni, a 2019-es esztendő első három hónapjára még megkaphatják a kisnyugdíjasok is.