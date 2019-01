Törvénnyel is megerősítették: Oktathatják tanítók a román nyelvet

A szenátusban december 10-én elfogadott törvény a kormány szeptemberi sürgősségi rendeletét erősíti meg, és annak a botránynak a végére tesz pontot, amelyet Valentin Popa korábbi oktatási miniszter okozott egy augusztusban hozott intézkedésével. Popa a tanévnyitó előtt néhány héttel – a tanítók helyett – szaktanárokra bízta a román nyelv oktatását a kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolákban anélkül, hogy erről kikérte volna a kisebbségi érdekképviseletek vagy a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár véleményét.

Az intézkedés nagy felháborodást váltott ki a kisebbségek körében. A szociálliberális kormánykoalícióval a parlamentben együttműködő RMDSZ elérte a – magyar tanítókat hátrányosan érintő – rendelet visszavonását. Popa lemondott miniszteri mandátumáról, mert nem értett egyet a rendelet hatálytalanításával, de nem akarta a kormány stabilitását saját „lelkiismereti” problémáival veszélyeztetni.

A kormány azonnal hatályossá váló sürgősségi rendelete már szeptember végén véget vetett a tanév első heteiben keletkezett káosznak, és így továbbra is az érintett kisebbségi tannyelvű osztályokban egyébként is tanító pedagógusok oktatták a román nyelvet.

Az alkotmány szerint a kormány sürgős esetekben azonnal hatályba lépő kormányrendelettel avatkozhat be a törvényhozásba, de ezeket a jogszabályokat később a parlament is megvitatja, és megerősítheti, módosíthatja vagy törölheti. Az RMDSZ-nek ezért a törvényhozásban is meg kellett szereznie a kormánykoalíció támogatását ahhoz, hogy kivédjen egy olyan intézkedést, amely megítélése szerint visszalépést jelentett volna a kisebbségi oktatásban.

Az államfő ezúttal nem küldte vissza megfontolásra a jogszabályt a parlamentnek, és alkotmányossági óvással sem hátráltatta hatályba lépését, miként tette azt más – olykor éppen a kisebbségek számára fontos – jogszabályok esetében.