Vagyis unikornisok márpedig léteznek, sőt szépen szaporodnak. Természetesen nem a természetben, hanem a gazdaságban. Unikornisnak nevezik azokat az általában technológiaorientált vállalkozásokat, amelyek elérték az egymilliárd dolláros értéket. Jellegzetességük, hogy elképesztő mértékű növekedést produkálnak rövid idő alatt, rövid távon a piaci részesedést részesítve előnyben a nyereséggel szemben. A terminust elsőként 2013-ban használta egy elemzésben Aileen Lee amerikai üzletember. A 2003 és 2013 közötti időszakban kevés egyszarvú volt, átlagban évente négy jelent meg, azóta azonban gyors szaporodásnak indultak. Romániában 2018 volt az unikornisok megjelenésének éve, egyből három tűnt fel: az UiPath, az eMag és a Dedeman. (Maszol)

VADÁSZRA TÁMADT A MEDVE, méghozzá egy Székelyföldön vadászó magyar állampolgárra, akit válltöréssel és zúzódásokkal szállítottak kórházba. Az 54 éves áldozatot a székelyudvarhelyi kórházban műtötték meg. Gheorghe Filip, a Hargita megyei rendőrség szóvivője elmondta: egy tízfős magyarországi csoport vaddisznóvadászaton vett részt, egyik tagjukra Siménfalva környékén támadt rá a medve. A többi vadász a társuk megmentése érdekében többször a levegőbe lőtt, így az állat megijedt és elmenekült – számolt be a szóvivő. A férfit mentővel a székelyudvarhelyi kórház ortopédiai részlegére szállították. Lukács Antal, a kórház menedzsere szerint a medve megharapta és zúzódást is okozott a férfi bal vállán és karján, de a nyak tájékán is voltak sérülései, és válltörést is elszenvedett, ezért műtétet hajtottak végre rajta, de hétfőn már elhagyhatta a kórházat. (MTI)

NEM FÚJT SZONDÁBA A POLGÁRMESTER. Nem indult jól az év a Beszterce-Naszód megyei Oláh­szentgyörgy polgármestere, Traian Ogâgău számára: vádat emeltek ellene, miután egy két évvel ezelőtti közúti ellenőrzés során megtagadta az együttműködést az őt igazoltatni akaró rendőrökkel. A polgármestert, aki 2016 júniusától első mandátumát tölti, 2016 novemberében állították meg a saját városában, a rendőrök felszólítására azonban még igazolni sem volt hajlandó magát, nem hogy belefújjon az alkoholszondába. Az elöljáró ellen már akkor feljelentést tett a rendőrség. Traian Ogâgău azt állította: összeesküvés áldozatává vált, miután új szabályokat akart bevezetni a városban. Hogy miért nem volt hajlandó belefújni az alkoholszondába, azt az magyarázhatja, hogy már volt problémája az alkohol miatt: 2012-ben a kolozsvári táblabíróság tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte ittas vezetés miatt. (Főtér)