Mi, hol, mikor

Pár napos csúszásra Háromszéken is számíthatnak azok a nyugdíjasok, akiknek a Román Posta juttatja célba járandóságukat. Az ok országos, az év elejei hivatalos munkaszüneti napokon az államkincstár működése is szünetelt, nem történtek átutalások, így a postatársaság folyószámláira késéssel érkezett be az összeg. Köllő Piroska, a Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár munkatársa szerint a folyósítás már ezen a héten elkezdődött, legtöbb két-három nap csúszással érkezik meg a pénz a jogosultakhoz.