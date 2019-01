Következő írásunk

Kit ne érdekelne, hogy vajon kik, milyen népek lakták azt a helyet, ahol bölcsőjét ringatták, mielőtt letelepedtek volna elődei? Miért viselkedünk adott helyzetekben sokszor a magunk számára is érthetetlen módon? – tehetnénk fel elég gyakran a kérdést. Mindezt csak akkor érthetjük meg jobban, ha megismerjük felmenőinket. A családtörténet-kutatás sokféle meglepetéssel szolgálhat, de arra mindenképpen jó, hogy lássuk: magunkban hordozzuk a sokszínűséget. Ezért is jelentkeztem be ősszel Budán, a Gellért tér közelében a Bartók Béla út 21. szám alatt székelő Magyar Családtörténet-kutató Egyesülethez (MACSE), hogy láthassak, megismerhessek maréknyi genealógust, családkutatással foglalkozó értelmiségieket. Szerencsém volt: nekik éppen akkor volt délutáni találkozójuk.