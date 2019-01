December 29-éről 30-ára virradóan egy fiatal lány öngyújtóval próbálta meggyújtani a nagyváradi Fekete Sas-palotában található Bihar megyei RMDSZ-székháznál kihelyezett magyar zászlót. Tettéről videófelvétel is készült, a feljelentést pedig december 31-én iktatták a rendőrségen. Cseke Attila felidézte: eddig három esetben tettek feljelentést a rendőrségen: a zászló 2018. augusztus 31-i, illetve december 2-i megrongálása miatt, majd december 31-én rongálás és gyűlöletkeltés bűntette miatt. Eddig egyik feljelentésre sem érkezett válasz. A Sas-passzázsban több térfigyelő kamera is működik, ezek felvételei is segíthetnek a rendőrségnek a tettes mielőbbi azonosításában. A legutóbbi esetről a nagyváradi román sajtó egy része úgy számolt be, hogy törvénytelennek minősítette a zászló kihelyezését. A politikus ezt a sajtótájékoztatóján cáfolta, idézve az 1994/75-ös törvény, illetve a 2001/1157-es kormányhatározat vonatkozó cikkelyeit. (Maszol)

NŐHET A BŰNÖZÉS. Aggódnak a rendőrök, hogy a soros EU-elnökség átvétele miatt nőni fog a bűnözés Romániában. Mivel az Európai Unió és a tagállamok vezetőinek csúcstalálkozóin fokozottabb rendőri jelenlétre lesz szükség, az amúgy is rendőrhiánnyal küszködő megyékből minden mozdítható rendfenntartót Bukarestbe fognak vezényelni. A rendőri szakszervezetek képviselői figyelmeztetnek, hogy a rendőrök nem tudnak egyszerre helytállni a közrend fenntartásában és a nemzetközi találkozók biztonságának felügyeletében, így az utóbbival járó feladatok teljesítése árán akár 20–25 százalékkal nőhet az országban a bűnözés. Várhatóan a betörések, a zsebtolvajlás útján elkövetett lopások és az autófeltörések száma fog megugrani. (Főtér)

TÖBB SZÁZ FÁT KIVÁGNAK a Székelyudvarhelyt Parajddal összekötő 13A jelzésű országút mentén, mert a rájuk rakódott jég és hó súlya alatt bármikor kitörhetnek, emberéleteket veszélyeztetve. Az útkarbantartó vállalat székelyudvarhelyi részlegének vezetője, Laurenţiu Oniche szerint a Kolonda-tetőn, a Farkaslaka és Korond közötti szakaszon mintegy 600 fáról ítélték úgy, hogy az úttestre dőlhet. Oniche úgy nyilatkozott, hogy munkatársai megkezdték a jéggel és hóval borított fák kivágását az említett mintegy 10 kilométeres szakaszon. Gheor­ghe Filip, a Hargita megyei rendőr-főkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, a rendőrség támogatja a kezdeményezést, mert az utóbbi időben többször előfordult, hogy a hó súlya miatt ágak vagy fák zuhantak az úttestre. (Agerpres)