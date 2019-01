A gyanúsítottról egyelőre csak annyit tudni, hogy tanuló, és Hessen tartományban él szülei­vel egy lakásban. A lakásban vasárnap házkutatást tartottak, és már akkor őrizetbe vették a diákot, de a szövetségi bűnügyi hivatal csak most adott tájékoztatást erről. A Spiegel úgy tudja: mielőtt odaértek volna a rendőrök, a diák addigra megsemmisítette a számítógépét. A lap rendőrségi forrásokból úgy értesült: a diák egyedül követte el tettét, nincs is igazán tisztában azzal, hogy milyen súlyos bűncselekményt követett el ezzel, és nem áll kapcsolatban külföldi titkosszolgálatokkal. A diákot kémkedéssel és jogosulatlan adatkezeléssel gyanúsítják.

Hétfőn arról számolt be a német sajtó, hogy tanúkat hallgattak meg, és Heilbronnban is házkutatást tartottak. Ott egy 19 éves informatikai szakembert hallgattak ki órákon keresztül, lefoglalták az informatikai eszközeit, és még a szemetét is tüzetesen átvizsgálták. A G0d nevű felhasználó Twitter-fiókján több száz német politikus, művész és újságíró ellopott személyes adatát tették közzé. Az eddigi vizsgálatok szerint az adatlopás 994 embert érint, többnyire aktív és volt politikusokat. Az esetek túlnyomó többségében csupán kapcsolattartási adatokhoz – telefonszámokhoz, e-mail-címekhez, postacímekhez – jutottak hozzá, nagyjából 50 esetben pedig érzékeny személyes információkat, például családi eseményeken készült felvételeket is szereztek.